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Курсы валют: доллар, евро и российский рубль подешевели в четверг
21.01.2021 13:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв - Sputnik. Доллар США, евро и российский рубль подешевели, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в четверг.
Евро убавил в цене 0,18%, доллар США подешевел на 0,07%, а российский рубль потерял в цене 0,06%.
© Sputnik / Михаил Мордасов
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют в четверг:
1 евро - 3,09 белорусского рубля,
1 доллар США - 2,54 белорусского рубля,
100 российских рублей - 3,46 белорусского рубля.
Стоит учитывать, что банки, устанавливая курсы валют, руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс иностранной валюты лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет спросить и наличие валюты в обменниках банков.
Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?
Ранее экономический эксперт Ярослав Романчук
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Доллар США, европейская валюта и российский рубль упали в цене по отношению к белорусскому рублю в четверг.
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