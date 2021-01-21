Курсы валют: доллар, евро и российский рубль подешевели в четверг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв - Sputnik. Доллар США, евро и российский рубль подешевели, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в четверг.

Евро убавил в цене 0,18%, доллар США подешевел на 0,07%, а российский рубль потерял в цене 0,06%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют в четверг:

1 евро - 3,09 белорусского рубля,

1 доллар США - 2,54 белорусского рубля,

100 российских рублей - 3,46 белорусского рубля.

Стоит учитывать, что банки, устанавливая курсы валют, руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс иностранной валюты лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет спросить и наличие валюты в обменниках банков.

Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?

Ранее экономический эксперт Ярослав Романчук рассказал Sputnik Беларусь , что средняя заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять порядка 420-450 долларов в эквиваленте, а курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30 рубля.

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