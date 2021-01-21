Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть, идет плановое повышение мощности первого энергоблока до номинальной, в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, сообщило Министерство энергетики в четверг.

"21 января в 12:19 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть", – уточняется в сообщении.

Отмечается, что испытания систем и оборудования на номинальной мощности будут продолжены.

Что произошло?

Первый энергоблок белорусской АЭС был отключен от сети 16 января. Тогда сработала система защиты генератора во время опытно-промышленной эксплуатации, в рамках которого проводилось тестирование систем и оборудования.

Островецкая АЭС

Строительство АЭС Беларусь завершает в Гродненской области по передовому российскому проекту "ВВЭР-1200", который отвечает всем нормам МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Физический пуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны.

Турбина первого блока Островецкой АЭС остановилась 8 ноября. Глава строительства Виталий Полянин заверил , что это не повлияло на безопасность атомной станции и график производимых работ.

После того как была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть. Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100-процентную мощность он был выведен 12 января.

Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, а второй – в 2022 году.