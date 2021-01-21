Для заключения договоров долевого строительства предложены 2 трехкомнатные квартиры на первом этаже (№4 и 5), 2 двухкомнатные на 3-м и 4-м этажах (№13, 18), 8 трехкомнатных на 3-м и 4-м этажах (№11,12,14, 15,16,17,19,20), 2 четырехкомнатные на 6-м этаже (№25,26) и 2 двухуровневые пятикомнатные квартиры на 5-6 этажах (№21,24).

Цены на квартиры варьируют в зависимости от месторасположения на этаже. Так, трехкомнатные на первом этаже (№ 4, 5) при 100-процентной оплате можно купить за 3.510 руб./кв.м; с рассрочкой платежа до июля 2021 года при первоначальном взносе 70% от полной стоимости квартиры – за 3.640 руб./кв.м; с рассрочкой при первоначальном взносе 30% - за 3.770 руб./кв.м.

Трехкомнатные квартиры на 3-м и 4-м этажах (№11,12,14.15,16,17,19,20), двухкомнатные на 3-м и 4-м этажах (№13,18), четырехкомнатные на 6-м этаже (№25,26), двухуровневые пятикомнатные на 5-6 этажах (№21,24) при полной оплате предлагаются за 3.640 руб./кв.м; с рассрочкой при первоначальном взносе 70% - за 3.770 руб./кв.м; с рассрочкой при первоначальном взносе 30% - за 3.900 руб./кв.м.

Прием заявлений на заключение договоров долевого строительства ведется с 21 января 2021 года.