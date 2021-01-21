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Цена «квадрата» покажется высокой даже минчанам: в Солигорске строят жилой дом "London" с двухуровневыми квартирами

21.01.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Солигорске на ул. Строителей возводят монолитно-каркасный жилой дом «London». Сегодня заявленная цена на квартиры в нем даже для минских новостроек выглядит внушительно, не говоря уже о регионах. Однако заказчик заверяет, что "с учетом применения самых современных технологий, которые обеспечивают высокое качество строительства, цена на эксклюзивные квартиры ничуть не завышена и соответствует стоимости жилья самого высокого класса".

Цена «квадрата» покажется высокой даже минчанам: в Солигорске строят жилой дом "London" с двухуровневыми квартирами

Хорошая инфраструктура и стеклянный лифт

Заказчиком жилого дома выступает ООО «Антал-Солигорск», генподрядчиком - ООО «Металлстройпрофиль». Подрядные работы на объекте начаты 4 ноября прошлого года. Сдать жилой дом в эксплуатацию компания планирует 4 июля 2021-го.

Жилой дом «London» строится по авторскому проекту с использованием современных технологий, которые обеспечат жильцам комфортную среду проживания. Район застройки отличается хорошо развитой инфраструктурой. В шаговой доступности от него есть школа, детские сады, кафе и рестораны, аптеки, салоны красоты, магазины, спортивный комплекс и развлекательный центр.

Монолитно-каркасный одноподъездный 6-этажный дом «London» рассчитан на 26 квартир, в том числе 4 - двухкомнатные,  16 - трехкомнатных, 4 – четырехкомнатные и 2 - двухуровневые  пятикомнатные.

Цена «квадрата» покажется высокой даже минчанам: в Солигорске строят жилой дом "London" с двухуровневыми квартирами

Наружные несущие стены запроектированы из керамического блока, внутренние межквартирные – из кирпича, перегородки - из гипсовых блоков. Дом имеет вентилируемый фасад из клинкерной плитки и металлических панелей. Лестничная клетка в подъезде будет иметь витражное остекление на всю высоту дома. Стены и пол облицуют керамогранитом и другими современными материалами.

В доме предусмотрен лифт со стеклянными дверями и витражным остеклением. На первом этаже запроектирована просторная колясочная с мойкой для колес и лап животных, а также место для консьержа.

Цена «квадрата» покажется высокой даже минчанам: в Солигорске строят жилой дом "London" с двухуровневыми квартирами

Квартиры будут сдаваться без внутренней отделки. Из сантехнического оборудования установят унитаз. Также предусмотрено газовое оборудование и приборы учета тепла и воды.

Каждая квартира будет обеспечена машиноместом на автостоянке.

Цена «квадрата» покажется высокой даже минчанам: в Солигорске строят жилой дом "London" с двухуровневыми квартирами

Для заключения договоров долевого строительства предложены 2 трехкомнатные квартиры на первом этаже (№4 и 5), 2 двухкомнатные на 3-м и 4-м этажах (№13, 18), 8 трехкомнатных на 3-м и 4-м этажах (№11,12,14, 15,16,17,19,20), 2 четырехкомнатные на 6-м этаже (№25,26) и 2 двухуровневые пятикомнатные квартиры на 5-6 этажах (№21,24).

Цены на квартиры варьируют в зависимости от месторасположения на этаже. Так, трехкомнатные на первом этаже (№ 4, 5) при 100-процентной оплате можно купить за 3.510 руб./кв.м; с рассрочкой платежа до июля 2021 года при первоначальном взносе 70% от полной стоимости квартиры – за 3.640 руб./кв.м;  с рассрочкой при первоначальном взносе 30% - за 3.770 руб./кв.м.

Трехкомнатные квартиры на 3-м и 4-м этажах (№11,12,14.15,16,17,19,20), двухкомнатные на 3-м и 4-м этажах (№13,18),  четырехкомнатные на 6-м этаже (№25,26), двухуровневые пятикомнатные на 5-6 этажах (№21,24) при полной оплате предлагаются за 3.640 руб./кв.м; с рассрочкой при первоначальном взносе 70% - за 3.770 руб./кв.м; с рассрочкой при первоначальном взносе 30% - за 3.900 руб./кв.м.

Прием заявлений на заключение договоров долевого строительства ведется с 21 января 2021 года.

Цена «квадрата» покажется высокой даже минчанам: в Солигорске строят жилой дом "London" с двухуровневыми квартирами

"В Солигорске есть обеспеченные люди, которые готовы покупать по таким ценам"

Как рассказал Realt.byучредитель компании «Антал-Солигорск» Алексей Баралеев, дом «London» нельзя сравнивать с обычными многоэтажными монолитно-каркасными домами:

- Наш дом эксклюзивный. По месторасположению в центре города, применению современных технологий строительства, отделке мест общего пользования, наличию небольшого количества квартир, большим площадям жилых помещений – самая маленькая двухкомнатная насчитывает 53 кв.м – и другим характеристикам этот дом относится к клубным. Подобные дома в Минске стоят по 3,5 тыс.долл./кв.м, а квартира на 300 квадратных метров – больше миллиона долларов.

Мы изучили спрос на квартиры в нашем доме в Солигорске и приятно удивлены, что в городе есть обеспеченные люди – бизнесмены, которые готовы строить у нас квартиры. Более того, некоторые люди даже хотят объединить 2-3 квартиры в одну. Они не хотят жить в загородном коттедже, а желают иметь эксклюзивную квартиру в центре города. Мы работаем для каждого клиента в отдельности и можем предоставить услугу по объединению квартир в процессе строительства. Для этого надо только внести изменения в проектную документацию.

Перед нами не стоит задача быстро продавать квартиры в доме, и снижать цены мы не намерены. Будем строить за свои деньги. Возможно, в процессе строительства стоимость жилья даже вырастет.

Источник фото: сайт компании "Металлстройпрофиль".

 
Теги: Минск
 
 
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В Солигорске на ул. Строителей возводят монолитно-каркасный жилой дом «London». Сегодня заявленная цена на квартиры в нем даже для минских новостроек выглядит...
 
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