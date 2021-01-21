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Беларуськалий хочет работать с Yara и готов вернуть уволенных работников
21.01.2021 14:15 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Руководство ОАО «Беларуськалий» готово принять обратно на работу уволенных сотрудников, если они напишут соответствующие заявления.
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«По итогам регулярного диалога заявляем о своей готовности взаимодействовать с компанией Yara на долгосрочной основе в области промышленной безопасности. ОАО «Беларуськалий» готово принять специалистов компании Yara для мониторинга производственных процессов», - информирует белорусская компания.
Напомним, представители Yara приезжали в Минск в декабре, после чего на сайте компании руководство заявило, что осуждает нарушение прав человека в Беларуси и призывает улучшить положение работников «Беларуськалия».
Норвежцы также были обеспокоены инцидентами, которые имели место в белорусских шахтах.
«Несмотря на наши постоянные усилия по достижению изменений посредством диалога, мы не увидели значительных улучшений в положении белорусских рабочих. Мы особенно обеспокоены многочисленными сообщениями об увольнениях рабочих, мирно выразивших свои демократические права», -
Напомним, после выборов 9 августа в Беларуси начались и до сих пор продолжаются массовые акции протеста. А в октябре экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская
Тихановская созвонилась с лидерами протестов на заводах и обратилась к работникам белорусских предприятий. На предприятиях страны начались забастовки, на Беларуськалии рабочие
Однако забастовка оказалась не такой массовой, как предполагали лидеры оппозиции. Но факты нарушения прав человека были налицо. Кроме всего прочего на предприятиях начались массовые увольнения рабочих, не согласных с политикой режима.
Фото onliner.by
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Руководство ОАО «Беларуськалий» готово принять обратно на работу уволенных сотрудников, если они напишут соответствующие заявления.
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