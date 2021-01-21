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Беларуськалий хочет работать с Yara и готов вернуть уволенных работников

21.01.2021 14:15 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Руководство ОАО «Беларуськалий» готово принять обратно на работу уволенных сотрудников, если они напишут соответствующие заявления.

Об этом говорится на сайте ОАО «Беларуськалий», где оно заявляет о своей готовности сотрудничать с норвежской компанией Yara на долгосрочной основе в области промбезопасности.

«По итогам регулярного диалога заявляем о своей готовности взаимодействовать с компанией Yara на долгосрочной основе в области промышленной безопасности. ОАО «Беларуськалий» готово принять специалистов компании Yara для мониторинга производственных процессов», - информирует белорусская компания.

Напомним, представители Yara приезжали в Минск в декабре, после чего на сайте компании руководство заявило, что осуждает нарушение прав человека в Беларуси и призывает улучшить положение работников «Беларуськалия».

Норвежцы также были обеспокоены инцидентами, которые имели место в белорусских шахтах.

«Несмотря на наши постоянные усилия по достижению изменений посредством диалога, мы не увидели значительных улучшений в положении белорусских рабочих. Мы особенно обеспокоены многочисленными сообщениями об увольнениях рабочих, мирно выразивших свои демократические права», - говорилось в сообщении.

Напомним, после выборов 9 августа в Беларуси начались и до сих пор продолжаются массовые акции протеста. А в октябре экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила с «Народным ультиматумом», которым оставляла Александру Лукашенко 13 дней на уход в отставку.

Тихановская созвонилась с лидерами протестов на заводах и обратилась к работникам белорусских предприятий. На предприятиях страны начались забастовки, на Беларуськалии рабочие приковывали себя к наручниками к оборудованию в знак протеста.

Однако забастовка оказалась не такой массовой, как предполагали лидеры оппозиции. Но факты нарушения прав человека были налицо. Кроме всего прочего на предприятиях начались массовые увольнения рабочих, не согласных с политикой режима.

Фото onliner.by

 
Теги: Минск
 
 
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Руководство ОАО «Беларуськалий» готово принять обратно на работу уволенных сотрудников, если они напишут соответствующие заявления.
 
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