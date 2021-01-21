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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАРТ предлагает обсудить проект указа по госзакупкам Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси. Согласно проекту указа, Совмин сможет определять особенности госзакупок отдельных видов продукции,...

Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси. Согласно проекту указа, Совмин сможет определять особенности госзакупок отдельных видов продукции, условия допуска товаров, работ и услуг иностранного происхождения и их поставщиков. Такие меры будут приниматься в исключительных случаях в целях защиты внутреннего рынка и поддержки отечественных производителей с соблюдением международных обязательств. Установление подобных исключений возможно сроком на два года. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси до 30 января.