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МАРТ предлагает обсудить проект указа по госзакупкам

21.01.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси. Согласно проекту указа, Совмин сможет определять особенности госзакупок отдельных видов продукции, условия допуска товаров, работ и услуг иностранного происхождения и их поставщиков. Такие меры будут приниматься в исключительных случаях в целях защиты внутреннего рынка и поддержки отечественных производителей с соблюдением международных обязательств. Установление подобных исключений возможно сроком на два года. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси до 30 января. 
 
 
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Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси. Согласно проекту указа, Совмин сможет определять особенности госзакупок отдельных видов продукции,...
 
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