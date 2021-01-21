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Куда направят инвестиции белорусские власти в 2021 году?
21.01.2021 14:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. Минэкономики внесет доработки в государственную программу инвестиций с точки зрения эффективности проектов, после чего она будет внесена на рассмотрение главы государства, заявил министр экономики Александр Червяков после совещания во Дворце Независимости.
По его словам, финансирование будет сконцентрировано на сферах, которые носят на сегодняшний день актуальный характер. После чего привел в пример медицину, транспортную инфраструктуру, энергетику и мелиорацию.
Министр заверил, что в инвестиционной программе будут отражены только те проекты, которые сулят отдачу в ближайшее время и поспособствуют созданию рабочих мест и поступлению налогов.
"Она должна стать эффективной с точки зрения вкладывания государственных ресурсов", - отметил Червяков.
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