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А. Лукашенко: Свободных денег нет, тем более для объектов, которые сами должны приносить доход
21.01.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Социальная справедливость, целесообразность и экономическая эффективность должны быть в основе принятия законодательных решений. Об этом сегодня заявил президент на совещании с руководством Совета Министров.
Актуальные социально-экономические аспекты развития страны
В центре внимания - инвестпрограмма на этот год и реализация наиболее значимых проектов, а также ряд документов, которые затрагивают различные сферы жизни и лежат в экономической плоскости. Президент не раз отмечал, что экономика - это главное, это нельзя упустить из виду в непростое время. Решение экономических вопросов позволит справиться с другими задачами развития. Среди приоритетов четкая и продуманная инвестиционная программа, где вложение каждого рубля должно быть финансово обосновано.
Государственная инвестпрограмма на нынешний год будет доработана. Главное мерило предстоящих корректировок - эффективность государственных вложений. Проектам, с которыми можно повременить, дадут небольшую отсрочку. Акцент будет сделан на тех проектах, которые неотложно нужны стране и людям. Ревизию госпрограммы проведут в ближайшее время. А после внесут на рассмотрение президента.
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Социальная справедливость, целесообразность и экономическая эффективность должны быть в основе принятия законодательных решений. Об этом сегодня заявил...
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