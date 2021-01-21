Цена от $ 3500 и отсутствие малогабаритных студий. «А-100 Девелопмент» запускает продажи квартир в ЖК «Депо»

В мероприятии, прошедшем в офисе застройщика в Новой Боровой, приняли участие генеральный директор «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик и архитектор проекта Сергей Скуратов (удаленно). Итак, «квадрат» в квартале Depo на начальном этапе будет стоить от 3500 долларов в эквиваленте.

Интересно, что в квартале Depo не будет малогабаритных студий. Самые компактные — квартиры с одной спальней, от 55 кв. м., а топовые — пентхаусы свыше 200 «квадратов». Высота потолков будет не ниже 3 метров. Для квартир предусмотрены индивидуальные вентканалы, возможность установки кондиционеров, внутрипольные конвекторы, заложены электрические нагрузки выше нормативных.

- Мы создаем европейский премиум-квартал, но с уважением к архитектуре Минска. Ничего даже близкого по задумке в Беларуси еще не делали. Среди основных целей — гармонично соединить исторический антураж 1000-летнего города с модным форматом жилья, построенного по современным стандартам и технологиям. Вместе с тем мы видим Квартал Depo как место притяжения людей, где можно будет назначать встречи, гулять, интересно проводить время», — отметила генеральный директор ГК «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик.

Сейчас на площадке ведутся работы по прокладке сетей глубокого заложения, устройству фундаментов, цокольной части домов и паркинга. Первыми построят дома в районе существующего здания по ул. Киселева, 4 — их сдадут уже в 2022 году.

- На жилье в Квартале Depo сложился большой отложенный спрос. Мы уже получили множество звонков и сообщений. Многие говорят, что следили за динамикой проекта больше 2 лет. Нас знают как застройщика, который создает квартальную застройку в соответствии с европейскими стандартами, и обоснованно ожидают появления недвижимости высокого класса, с уникальными решениями в архитектуре и инфраструктуре. А тот факт, что строительство начато в сложном 2020 году, подтверждает устойчивость и надежность нас, как застройщика», — поясняют в «А-100 Девелопмент».

БУДЕТ ДОПОЛНЕНО.