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Цена от $ 3500 и отсутствие малогабаритных студий. «А-100 Девелопмент» запускает продажи квартир в ЖК «Депо»
21.01.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
С осени прошлого года на месте бывшего троллейбусного депо в районе площади Победы кипит работа. Здесь расчищают площадку под новый жилой квартал, который будет строить компания «А-100 Девелопмент». Застройщик уже давно
В мероприятии, прошедшем в офисе застройщика в Новой Боровой, приняли участие генеральный директор «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик и архитектор проекта Сергей Скуратов (удаленно). Итак, «квадрат» в квартале Depo на начальном этапе будет стоить от 3500 долларов в эквиваленте.
Интересно, что в квартале Depo не будет малогабаритных студий. Самые компактные — квартиры с одной спальней, от 55 кв. м., а топовые — пентхаусы свыше 200 «квадратов». Высота потолков будет не ниже 3 метров. Для квартир предусмотрены индивидуальные вентканалы, возможность установки кондиционеров, внутрипольные конвекторы, заложены электрические нагрузки выше нормативных.
- Мы создаем европейский премиум-квартал, но с уважением к архитектуре Минска. Ничего даже близкого по задумке в Беларуси еще не делали. Среди основных целей — гармонично соединить исторический антураж 1000-летнего города с модным форматом жилья, построенного по современным стандартам и технологиям. Вместе с тем мы видим Квартал Depo как место притяжения людей, где можно будет назначать встречи, гулять, интересно проводить время», — отметила генеральный директор ГК «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик.
Сейчас на площадке ведутся работы по прокладке сетей глубокого заложения, устройству фундаментов, цокольной части домов и паркинга. Первыми построят дома в районе существующего здания по ул. Киселева, 4 — их сдадут уже в 2022 году.
- На жилье в Квартале Depo сложился большой отложенный спрос. Мы уже получили множество звонков и сообщений. Многие говорят, что следили за динамикой проекта больше 2 лет. Нас знают как застройщика, который создает квартальную застройку в соответствии с европейскими стандартами, и обоснованно ожидают появления недвижимости высокого класса, с уникальными решениями в архитектуре и инфраструктуре. А тот факт, что строительство начато в сложном 2020 году, подтверждает устойчивость и надежность нас, как застройщика», — поясняют в «А-100 Девелопмент».
БУДЕТ ДОПОЛНЕНО.
Напомним, право застройки участка в центре Минска компания «А-100 Девелопмент» приобрела с аукциона за сумму в почти 9 миллионов долларов в 2017 году.
Согласно проекту, в квартале возведут монолитные доме на 554 квартиры. Высота зданий будет ограничена 5-7 этажами, чтобы не нарушать панораму проспекта. Комплекс будет стоять на стилобате, под которым разместится подземный паркинг для жилой и коммерческой части с местами для зарядки электромобилей. Попасть на свой этаж из паркинга можно будет на лифтах (Schindler). Современные системы безопасности предусматривают видеонаблюдение и возможность доступа по чипам, системе распознавания лиц или QR-коду. Входы в подъезд с дизайнерским вестибюлем будут с уровня земли.
На пешеходной улице, попасть на которую смогут все желающие будут объекты мелкой торговли, кафе, булочные-кондитерские, винный бар, ресторан. Ближе к проспекту Машерова разместятся ритейл, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном и спортивными залами, выставочное пространство. В начале пешеходной улицы построят офисный центр.
На территории комплекса будут детские игровые, спортивные площадки, прогулочные велосипедные дорожки, собственный пруд (!), а также общественные помещения (зал собраний, зал для фитнеса и аэробики, кружковые помещения). Проектом также предусмотрено возведение детского сада на 60 детей.
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Цена от $ 3500 и отсутствие малогабаритных студий. «А-100 Девелопмент» запускает продажи квартир в ЖК «Депо»
С осени прошлого года на месте бывшего троллейбусного депо в районе площади Победы кипит работа. Здесь расчищают площадку под новый жилой квартал, который будет...
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