Жилье-2021. Снижается доля арендных домов и для нуждающихся, кредитов тоже будет меньше

Небольшое перераспределение заданий между областями

В 2021 году, как и в 2018-2020, в Беларуси запланировано построить 4 млн кв.мобщей площади жилья. В текущем году по сравнению с 2020-м задания по вводу жилья немного увеличены Гомельской и Гродненской областям. Брестской области планы по строительству жилья снижены с 650 тыс. кв.м в 2020-м до 590 тыс. кв м в 2021-м.

Традиционно самое высокое задание по вводу жилья установлено для Минской области. Если в прошлом году там было запланировано построить 1,12 млн кв.м жилья, то на 2021 год планку подняли до 1,2 млн кв.м.

Планка для Минска снижена на 30 тысяч «квадратов»