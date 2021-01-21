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Жилье-2021. Снижается доля арендных домов и для нуждающихся, кредитов тоже будет меньше
21.01.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Правительство Беларуси
Небольшое перераспределение заданий между областями
В 2021 году, как и в 2018-2020, в Беларуси запланировано построить 4 млн кв.мобщей площади жилья. В текущем году по сравнению с 2020-м задания по вводу жилья немного увеличены Гомельской и Гродненской областям. Брестской области планы по строительству жилья снижены с 650 тыс. кв.м в 2020-м до 590 тыс. кв м в 2021-м.
Традиционно самое высокое задание по вводу жилья установлено для Минской области. Если в прошлом году там было запланировано построить 1,12 млн кв.м жилья, то на 2021 год планку подняли до 1,2 млн кв.м.
Планка для Минска снижена на 30 тысяч «квадратов»
По сравнению с 2020 годом в Минске снижается строительство
Жилые дома будут строить на электричестве
Впервые в республике строительство жилья на электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи было запланировано на 2020 год.
В этом году строительство домов «от розетки» продолжится. Его будут возводить во всех областях и в Минске. Так, в Брестской области запланировано построить 11,3 тыс. кв.м общей площади жилья (здесь и далее в скобках в прошлом году (22,0 тыс. кв.м), Витебской — 27,0 (11,3), Гомельской — 16,2 (16,3), Гродненской — 30,0 (14,0), Минской — 50,0 (37,8), Могилевской — 30,0 (12,3) и Минске — 7,9 тыс. кв.м (21,3 тыс. кв.м).
Снижается доля жилья для нуждающихся, растет - с господдержкой
Из общей площади запланированного к вводу в этом году жилья 1.335 тыс. кв.м будет построено для граждан, состоящих на учете нуждающихся (в 2019 году —1489, в 2020-м - 1460)
С государственной поддержкой запланировано ввести в эксплуатацию 1000,0 тыс. кв.м (984,13), из них для состоящих на квартирном учете военнослужащих по месту работы и службы — 87,26 тыс. кв.м (82,4).
В сельхозорганизациях построят 12,479 тыс. кв.м жилья.
Сокращается доля социальных квартир
В текущем году в республике запланировано построить квартиры социального пользования для 388 семей, в том числе в Минске для 44 семей (для 449 семей, в том числе в Минске - для 44 семей).
Снижается количество многодетных семей, для которых построят квартиры
В 2021 году запланировано построить квартиры для 8.831 многодетной семьи, в том числе в Минске – для 1.156 семей (в 2020 – для 10.154, в 2019 – для 12.000 семей). В этом году направят на строительства жилья 10.538 семей, из них в Минске – 1600 семей.
Снижаются объемы строительства арендного жилья
Несмотря на то, что власти постоянно говорят о необходимости строительства арендного жилья, на этот год, по сравнению с прошлым, планка его ввода снижена. На 2021 год запланировано построить арендного жилья государственного и частного жилищных фондов общей площадью 119,8 тыс. кв.м (в прошлом году - 135 тыс. кв.м).
Объемы строительства арендного жилья (тыс. кв.м)
Строить будут во всех городах-спутниках, но на первом месте — Смолевичи
В текущем году, как и прошлом, строительство нового жилья будет вестись во всех городах-спутниках. Самое большое количество жилья запланировано построить в Смолевичах.
Объемы строительства жилья в городах-спутниках (количество квартир, жилых домов):
Увеличились объемы финансирования инфраструктуры
На строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов (кварталов) жилой застройки, включая районы (кварталы) индивидуальной жилой застройки, планируется направить 725,6605 млн рублей (646,019 млн рублей).
На финансирование жилищного строительства (без учета затрат на инфраструктуру) запланировано направить 5166,102 млн рублей (4850,8 млн рублей).
Кредитов стало меньше
Кредитные ресурсы банков, направляемые в 2021 году на финансирование жилищного строительства (без учета затрат на инфраструктуру), составят 930,0 млн. рублей (983,03 млн рублей), в том числе в Минске — 115,0 млн рублей (141 млн рублей).
Предельный норматив стоимости«квадрата» для льготного кредита остался прежним
Постановлением правительства регламентирован предельный норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 817 рублей (817рублей) для выдачи ОАО «Сберегательный банк „Беларусбанк“» льготного кредита на строительство (реконструкцию) жилого помещения, расчета одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) жилого помещения и определения максимальной нормируемой стоимости жилого помещения в целях предоставления субсидий на уплату части процентов за пользование кредитом по многоквартирным жилым домам, уведомление о производстве строительно-монтажных работ по которым направлено в органы государственного строительного надзора после 1 января 2020 года, а также по одноквартирным, блокированным жилым домам (квартирам в блокированном жилом доме).
Также установлен предельный показатель стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого дома (квартиры) в размере, не превышающем 940 рублей (940 рублей), для выдачи ОАО «Белагропромбанк» льготного кредита в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 сентября 1996 г. № 346 и в таком же размере — для выдачи Беларусбанком льготного кредита на строительство (реконструкцию) одноквартирных, блокированных жилых домов (квартир в блокированном жилом доме), расчета одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) жилого помещения и в иных целях.
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