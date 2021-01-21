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2020 год для многих промышленных гигантов стал экзаменационным. Карантинные остановки конвейеров, отток потребителей, а как следствие убыточные статьи расходов. Проверку на прочность прошли не все. Белорусская промышленность на фоне мировой карантинной истерии стала показательной: выбрала свой путь, не заперла людей в квартирах и не остановила работу заводов.







Беларусь раньше других научилась играть по новым правилам и поняла, как делать прибыль даже в условиях карантинных мер. К примеру, БМЗ. 80 % его продукции - это экспорт. Понятное дело, весной 2020 его показатели стали явно терять позиции. Действовать пришлось быстро. Производство переориентировали на более маржинальную продукцию. Пересмотрели спрос. Сделали упор на инновации. Научились выпускать новый товар. С такими конкурентными преимуществами удалось аккуратно зайти на освободившиеся рынки и постепенно нарастить поставки в Европу, Африку, Америку и даже Азию. Сейчас завод занялся крупным экологическим проектом - впереди модернизация пылегазоулавливающей установки. А тем временем экономисты уже считаю первую прибыль 2021. Стало понятно: январь принесет выручку на миллионы долларов больше. Работа над ошибками и новые валютные горизонты БМЗ в репортаже Анны Ковалевой.







Конкурентный потенциал БМЗ – молодые специалисты



География экспорта БМЗ - около 50 стран на всех континентах





Для металлургической промышленности Беларуси 2020 стал проверкой на прочность





Дмитрий Корчик, гендиректор ОАО "БМЗ": "Были непростые времена, где приходилось и на 2\3 часть людей отпускать. Потому что не было загрузки мощностей. Где-то и по зарплате немного снижения были. Но по мере того как восстанавливалась вся экономика, естественно мы начали добавлять и по зарплате, и т.д.".





БМЗ загружен на 90 %. В январе ожидают рост валютной выручки

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые валютные горизонты БМЗ 2020 год для многих промышленных гигантов стал экзаменационным. Карантинные остановки конвейеров, отток потребителей, а как следствие убыточные статьи расходов....

Качество под четким контролем новейшей техники, она фиксирует и внешний, и внутренний брак продукции. Везде автоматика. И все же без участия человека не идет ни один производственный процесс. Кирилл Каунов здесь уже 15 лет. Техникум, армия, институт, а потом и первое место работы. Начинал обычным слесарем. Сегодня уже руководит цехом. В команде такие же молодые специалисты, все с амбициями и прицелом на успех.В целом БМЗ сегодня - это 11 тысяч сотрудников. Результат их труда ждут на "Амкодоре", МАЗе, МТЗ и других автокузницах страны. Завод закрывает и республиканские потребности, и продает за рубеж. Поставки железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом.Сейчас идет отгрузка очередной партии товара. Вообще продукция БМЗ отсюда отправляется примерно в полсотни стран. Маршруты расходятся во все концы света - от индонезийских островов до Северной Америки.В 2021 здесь смотрят с оптимизмом. Хотя предыдущие годы были непростыми. В 2019 с трудом получилось удержаться на плаву. А 2020 - карантинный год - ввел в кому многие экспортно ориентированные гиганты мира. На БМЗ экономическую турбулентность почувствовали уже в марте. Зарубежный автопром ушел в спячку, покупателей резко поубавилось.И все же белорусский металлург свой конвейер не остановил. Старался занять ниши на освободившихся рынках в Европе, России, Турции. Пересмотрел ассортимент: где спрос оставался, объемы решили увеличить. И не прогадали.Стали выпускать и новинки. Например, проволоку с повышенным уровнем прочности. Научные исследования получили хорошие инвестиции. И сегодня 20 % выпуска - это новейшая продукция. Так, 2020 вошел в историю завода как год инноваций. Сейчас БМЗ загружен на 90 % - это самый оптимальный объем. Экспортные отгрузки в новом году открыла Испания. И в целом в европейском направлении объемы заметно возросли. Если сравнивать с прошлым годом, январь обещает большой валютный плюс.