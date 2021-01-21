На совещании у президента рассмотрели госинвестпрограмму

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Распределение государственных инвестиций в нынешнем году - в центре внимания президента. Сегодня Александр Лукашенко провел совещание с Советом Министров . На повестке инвестпрограмма и ряд других документов, затрагивающих разные сферы жизни общества. Президент уверен, что вложение каждого рубля должно быть обосновано. Главный критерий - эффективность инвестиций. В госпрограмме должны найти отражение самые актуальные проекты, нужные стране и людям.

Условия работы агроэкотуризма

Правительство предложило также продлить действующие условия работы агроэкобизнеса, сохранив льготные кредиты и налоговые ставки. Президент одобрил подходы, прежние правила будут действовать еще пять лет. Главное, по мнению белорусского лидера, это прозрачность деятельности, чтобы бизнес не злоупотреблял предоставленными льготами, занимаясь другой коммерческой деятельностью.

Александр Лукашенко поручил ввести жесткие меры за нарушение законов в сфере налогообложения. Это касается и зарплат в конвертах. Для серого бизнеса в обход законодательства должна быть предусмотрена серьезная ответственность.