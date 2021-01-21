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На совещании у президента рассмотрели госинвестпрограмму
21.01.2021 22:47 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Распределение государственных инвестиций в нынешнем году - в центре внимания президента. Сегодня Александр Лукашенко провел
Условия работы агроэкотуризма
Правительство предложило также продлить действующие условия работы агроэкобизнеса, сохранив льготные кредиты и налоговые ставки. Президент одобрил подходы, прежние правила будут действовать еще пять лет. Главное, по мнению белорусского лидера, это прозрачность деятельности, чтобы бизнес не злоупотреблял предоставленными льготами, занимаясь другой коммерческой деятельностью.
Александр Лукашенко поручил ввести жесткие меры за нарушение законов в сфере налогообложения. Это касается и зарплат в конвертах. Для серого бизнеса в обход законодательства должна быть предусмотрена серьезная ответственность.
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Распределение государственных инвестиций в нынешнем году - в центре внимания президента. Сегодня Александр Лукашенко провел совещание с Советом Министров. На...
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