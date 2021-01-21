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Рапота: вопрос отмены роуминга между РФ и Беларусью решается по плану

22.01.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Отмена роуминга между Беларусью и Россией в настоящее время сейчас активно рассматривается на уровне соответствующих министерств и ведомств, сообщил в четверг госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

© CC0 / Pixabay/Pexels
Роуминг между РФ и Беларусью не будет отменен как минимум до конца 2021-го

"Все фиксируют плановое развитие событий вокруг этого вопроса. Он сейчас рассматривается на уровне министерств и ведомств достаточно интенсивно", – сказал он по итогам заседания группы высокого уровня Совмина СГ.

Операторы связи двух стран с 1 ноября минувшего года в тестовом режиме в роуминге перешли на новую тарификацию: стоимость звонков уменьшилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту.

Работа по отмене роуминга в Союзном государстве ведется несколько лет. Сначала стороны согласовали и подписали соответствующую дорожную карту, а также разработали план мероприятий по выявлению и пресечению мошенничества в сетях связи двух государств. Согласно карте, утвержденной в декабре 2019 года, плата за входящие звонки в роуминге должна была быть отменена еще в сентябре 2020 года.

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Теги: Минск
 
 
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По словам госсекретаря Союзного государства, министерства и ведомства работают над этим вопросом достаточно интенсивно.
 
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