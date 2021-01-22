Давайте по-честному: покупка квартиры — это не инвестиция, а трата денег. Мнение

Вадим Иосуб.

Вообще, если говорить простым языком, инвестиция — это если у вас есть деньги, вы не хотите их тратить сегодня, поэтому вкладываете во что-то с веской надеждой в будущем получить денег больше. То есть по факту вы отказываетесь от потребления сейчас, чтобы в будущем потребить больше.

У нас было модно называть покупку недвижимости инвестицией, начиная с «нулевых» до примерно 2008 года. В этот период цены росли и было понятно, что если сегодня можно купить квартиру за условных пять золотых, то через год ее можно будет продать за восемь, а через три года — за десять. Поэтому у людей с тех пор сложилось впечатление, что недвижимость — это такое вложение денег, которое обязательно принесет доход. Но потом случилось падение цен на квартиры в 2009 году, за ним в 2014 году и стало понятно, что о гарантированном доходе в этом случае речь не идет. Утверждение, что квартиры всегда дорожают, — миф. А значит, к покупке недвижимости можно относиться только как к трате денег.

С точки зрения роста цен на жилье в первом приближении ситуация похожа на лотерею: может, вырастет, а может, и не вырастет. Но если посмотреть, что сейчас происходит на рынке, ничего хорошего ждать не приходится. С прошлого года серьезно сокращается кредитование недвижимости, в этом году, судя по всему, кредитование жилья под большим вопросом. Насколько я знаю, есть целевая программа «Беларусбанка», сверх которой кредитование предоставляться вряд ли будет. При этом активно уезжают работники сферы IT — обеспеченные люди, которые создавали весомую часть спроса на недвижимость. Это одни из немногих, кто мог покупать квартиры или дома, не прибегая к кредитам. Анализируя все это, получается, что покупка недвижимости — уже даже не лотерея, где выигрыш в процентном соотношении можно представить как 50/50. Есть весомые предпосылки, что недвижимость сейчас будет дешеветь. Чтобы этот тренд развернулся, нужен устойчивый рост экономики и рост кредитования как следствие. Как это может произойти в ближайшие годы без серьезных изменений стране, я не представляю.