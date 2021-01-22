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Найдете отличия? Сравните рендеры бизнес-центра на Октябрьской площади в Минске с тем, что получилось

22.01.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Строительство бизнес-центра «BK Capital Palace» возле Дворца профсоюзов на Октябрьской площади уже находится на завершающей стадии. Фасад здания полностью доделан, и вряд ли к сдаче объекта он претерпит какие-то изменения. Поэтому мы решили сравнить «внешность» готового бизнес-центра на Октябрьской площади с его рендерами.

Найдете отличия? Сравните рендеры бизнес-центра на Октябрьской площади в Минске с тем, что получилось

В мае 2018 года «Дана Холдингз» начала строительство «BK Capital Palace», который расположен на Октябрьской площади в центре Минска. После того, как здание бывшего музея ВОВ сровняли с землей, застройщик оградил территорию и приступил к своей стройке. К ноябрю 2018 года строительство достигло 4-го этажа, а в марте 2019-го объект уже «показался» над Дворцом профсоюзов. На сегодня «коробка» 8-этажного бизнес-центра уже готова полностью. Отделка фасада была выполнена еще в 2019-м ко II Европейским играм

В здании также есть двухэтажный подземный паркинг на 170 машиномест. Сооружение строится по президентскому указу и должно было быть возведено до 2020 года. Информации о том, что объект уже введен в эксплуатацию, еще не было.

По информации агентства «Минск-Новости», сейчас на объекте идет процесс «приемки».

— Сейчас работает приемочная комиссия. Планируется, что комплекс введут до конца нынешнего года,прокомментировали в комитете строительства и инвестиций в ноябре 2020 года.

Вот так выглядели рендеры бизнес-центра и фото БЦ сейчас.



Найдете отличия? Сравните рендеры бизнес-центра на Октябрьской площади в Минске с тем, что получилось
Найдете отличия? Сравните рендеры бизнес-центра на Октябрьской площади в Минске с тем, что получилось


Найдете отличия? Сравните рендеры бизнес-центра на Октябрьской площади в Минске с тем, что получилось


Найдете отличия? Сравните рендеры бизнес-центра на Октябрьской площади в Минске с тем, что получилось
Найдете отличия? Сравните рендеры бизнес-центра на Октябрьской площади в Минске с тем, что получилось


Найдете отличия? Сравните рендеры бизнес-центра на Октябрьской площади в Минске с тем, что получилось
Найдете отличия? Сравните рендеры бизнес-центра на Октябрьской площади в Минске с тем, что получилось
Рендер
Найдете отличия? Сравните рендеры бизнес-центра на Октябрьской площади в Минске с тем, что получилось
Фото
Найдете отличия? Сравните рендеры бизнес-центра на Октябрьской площади в Минске с тем, что получилось
Фото
Найдете отличия? Сравните рендеры бизнес-центра на Октябрьской площади в Минске с тем, что получилось
Фото
Найдете отличия? Сравните рендеры бизнес-центра на Октябрьской площади в Минске с тем, что получилось
Рендер
Найдете отличия? Сравните рендеры бизнес-центра на Октябрьской площади в Минске с тем, что получилось
Фото
Найдете отличия? Сравните рендеры бизнес-центра на Октябрьской площади в Минске с тем, что получилось
Фото
Найдете отличия? Сравните рендеры бизнес-центра на Октябрьской площади в Минске с тем, что получилось
Рендер
Найдете отличия? Сравните рендеры бизнес-центра на Октябрьской площади в Минске с тем, что получилось
Фото

 
Теги: Минск
 
 
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Строительство бизнес-центра «BK Capital Palace» возле Дворца профсоюзов на Октябрьской площади уже находится на завершающей стадии. Фасад здания полностью доделан, и...
 
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