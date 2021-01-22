Мозырский НПЗ завершает очередную модернизацию за $1,5 миллиарда долларов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Модернизация Мозырского НПЗ ставит перед собой нетривиальную задачу – увеличение глубины переработки нефти за счет переработки тяжелых нефтяных остатков, которые нельзя переработать в топливо при помощи классических технологических процессов.

Выпуск топлива европейского качества обязывает нефтеперерабатывающие заводы разрабатывать инвестиционные программы и вкладывать значительные суммы в развитие, чтобы уйти от выпуска мазута и получать высоко маржинальные продукты.

В Мозыре сейчас в завершающей стадии находится реализация проекта строительства комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Почему на это понадобилось 6 лет и почти 1,5 миллиарда долларов, разбирался корреспондент Sputnik Станислав Андросик.

© Sputnik / Виктор Толочко Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков находится в завершающей стадии

Завершение очередного этапа модернизации

"Благодаря комплексу H-Oil мы увеличим свою глубину переработки нефти до 90% и выйдем на уровень современных НПЗ во всем мире", - уверяет заместитель директора дирекции по реконструкции и развитию Антон Гугалинский.

При этом завод сможет полноценно варьировать сырье и перерабатывать любую нефть и получать большую корзину качественных нефтепродуктов с прибылью.

© Sputnik / Виктор Толочко Благодаря комплексу H-Oil Мозырский НПЗ выйдет на уровень современных НПЗ во всем мире, уверен Антон Гугалинский.

В 2020 году вступили в силу новые нормы по содержанию серы в топливе для морских судов. Теперь нефтеперерабатывающий завод в Мозыре сможет выпускать вакуумный газойль и низко сернистый мазут, которые используют танкеры в качестве топлива.

По словам Антона Гугалинского, строительство этого объекта на НПЗ началось в 2015 году и в текущем году оно должно завершиться. При этом основные пусконаладочные работы развернутся весной и к концу года комплекс H-Oil должен выйти на промышленную эксплуатацию.

© Sputnik / Виктор Толочко Комплекс H-Oil

"Мозырский НПЗ на протяжении нескольких лет в реализацию данного проекта инвестировал 1,45 миллиарда долларов", - уточнил заместитель директора дирекции по реконструкции и развитию.

Горизонт окупаемости

Комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков сможет перерабатывать три миллиона тонн сырья в год при общей мощности завода в 12 миллионов тонн.

Специалист поясняет, что при переработке нефти наряду с маржинальными нефтепродуктами предприятие получает товарный мазут, сейчас экономика его реализации отрицательная. Все НПЗ в мире решают эту задачу по-разному.

© Sputnik / Виктор Толочко Лаборант проводит часть анализов, необходимых для проверки качества

Дело в том, что НПЗ в Мозыре в основном работает с российской нефтью сорта Urals, которая достаточно сложна в переработке из-за большого выхода мазута. Поэтому нужны глубокие процессы переработки.

"Мы выбрали процесс гидрокрекинга, потому что он позволяет сразу получать продукцию европейского качества, которая уже является низкосернистой", - отметил Антон Гугалинский.

Проект капиталоемкий и, несмотря на высокую волатильность цен на черное золото и нефтепродукты, специалисты подсчитали, что горизонт окупаемости комплекса с момента ввода в эксплуатацию не превысит 11 лет.

© Sputnik / Виктор Толочко На протяжении последних пяти лет на Мозырском НПЗ построена такая колоссальная инфраструктура, что теперь это "завод в заводе"

При этом заместитель директора обратил внимание, что на протяжении последних пяти лет построена такая колоссальная инфраструктура, что теперь это "завод в заводе".

Один на все Содружество

В настоящее время белорусские специалисты перенимают опыт у европейских коллег, как работать на таких современных технологических объектах. Нефтяники из Мозыря побывали уже на НПЗ в Бургасе в Болгарии, где функционирует похожий комплекс.

© Sputnik / Виктор Толочко Готовность комбинированной установки гидрокрекинга составляет 85%

"В мире таких объектов немного. Гидрокрекинг тяжелых нефтяных остатков во взвешенном слое катализатора считается одним из самых высокотехнологичных процессов в современной нефтепереработке. На постсоветском пространстве и в странах СНГ их нет. В Мозыре будет первый такой комплекс от Бреста и до Владивостока. В России строятся комплексы замедленного коксования, а такой объект, как на Мозырском НПЗ, отважились построить только мы", - подчеркнул Антон Гугалинский.

Сейчас весь комплекс находится в финальной стадии готовности. При этом он состоит из самой установки гидрокрекинга, установки производства водорода, установки производства серы и еще 21 объекта общезаводского хозяйства.

Готовность комбинированной установки гидрокрекинга составляет 85%: сейчас здесь ведутся строительно-монтажные работы. Практически завершены строительно-монтажные работы на установке производства серы – 99%.

© Sputnik / Виктор Толочко Установка производства водорода на комплексе HOil

На установке производства водорода строительно-монтажные работы выполнены на 100%. На объекте осуществляются пусковые операции согласно графику. Объекты общезаводского хозяйства находятся в стопроцентной готовности.

Завод всегда готов

"Помимо строительства комплекса H-Oil завод каждый год ведет непрерывную модернизацию, в том числе уже действующих объектов, направленную, в общем, как на улучшение качества продукции, так и на изменение объемов ее выпуска", - рассказал и.о. главного инженера Дмитрий Шурпач.

© Sputnik / Виктор Толочко Мозырский НПЗ ведет непрерывную модернизацию, в том числе уже действующих объектов, пояснил и.о. главного инженера Дмитрий Шурпач

В Мозыре следят за мировыми трендами и анализируют возможное развитие отрасли на несколько пятилеток вперед. Завод должен планировать свое развитие таким образом, чтобы к моменту появления новых требований к топливу Мозырский НПЗ был к ним уже готов.

"Модернизация НПЗ позволит к моменту ужесточения требований выпускать продукцию, отвечающую всем стандартам, которые будут предъявляться к ней, даже с ожидаемым ужесточением", - уверен Дмитрий Шурпач.