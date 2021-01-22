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Мозырский НПЗ завершает очередную модернизацию за $1,5 миллиарда долларов
22.01.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Модернизация Мозырского НПЗ ставит перед собой нетривиальную задачу – увеличение глубины переработки нефти за счет переработки тяжелых нефтяных остатков, которые нельзя переработать в топливо при помощи классических технологических процессов.
© Sputnik / Виктор Толочко
Выпуск топлива европейского качества обязывает нефтеперерабатывающие заводы разрабатывать инвестиционные программы и вкладывать значительные суммы в развитие, чтобы уйти от выпуска мазута и получать высоко маржинальные продукты.
В Мозыре сейчас в завершающей стадии находится реализация проекта строительства комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Почему на это понадобилось 6 лет и почти 1,5 миллиарда долларов, разбирался корреспондент Sputnik Станислав Андросик.
© Sputnik / Виктор Толочко
Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков находится в завершающей стадии
Завершение очередного этапа модернизации
"Благодаря комплексу H-Oil мы увеличим свою глубину переработки нефти до 90% и выйдем на уровень современных НПЗ во всем мире", - уверяет заместитель директора дирекции по реконструкции и развитию Антон Гугалинский.
При этом завод сможет полноценно варьировать сырье и перерабатывать любую нефть и получать большую корзину качественных нефтепродуктов с прибылью.
© Sputnik / Виктор Толочко
Благодаря комплексу H-Oil Мозырский НПЗ выйдет на уровень современных НПЗ во всем мире, уверен Антон Гугалинский.
В 2020 году вступили в силу новые нормы по содержанию серы в топливе для морских судов. Теперь нефтеперерабатывающий завод в Мозыре сможет выпускать вакуумный газойль и низко сернистый мазут, которые используют танкеры в качестве топлива.
По словам Антона Гугалинского, строительство этого объекта на НПЗ началось в 2015 году и в текущем году оно должно завершиться. При этом основные пусконаладочные работы развернутся весной и к концу года комплекс H-Oil должен выйти на промышленную эксплуатацию.
© Sputnik / Виктор Толочко
Комплекс H-Oil
"Мозырский НПЗ на протяжении нескольких лет в реализацию данного проекта инвестировал 1,45 миллиарда долларов", - уточнил заместитель директора дирекции по реконструкции и развитию.
Горизонт окупаемости
Комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков сможет перерабатывать три миллиона тонн сырья в год при общей мощности завода в 12 миллионов тонн.
Специалист поясняет, что при переработке нефти наряду с маржинальными нефтепродуктами предприятие получает товарный мазут, сейчас экономика его реализации отрицательная. Все НПЗ в мире решают эту задачу по-разному.
© Sputnik / Виктор Толочко
Лаборант проводит часть анализов, необходимых для проверки качества
Дело в том, что НПЗ в Мозыре в основном работает с российской нефтью сорта Urals, которая достаточно сложна в переработке из-за большого выхода мазута. Поэтому нужны глубокие процессы переработки.
"Мы выбрали процесс гидрокрекинга, потому что он позволяет сразу получать продукцию европейского качества, которая уже является низкосернистой", - отметил Антон Гугалинский.
Проект капиталоемкий и, несмотря на высокую волатильность цен на черное золото и нефтепродукты, специалисты подсчитали, что горизонт окупаемости комплекса с момента ввода в эксплуатацию не превысит 11 лет.
© Sputnik / Виктор Толочко
На протяжении последних пяти лет на Мозырском НПЗ построена такая колоссальная инфраструктура, что теперь это "завод в заводе"
При этом заместитель директора обратил внимание, что на протяжении последних пяти лет построена такая колоссальная инфраструктура, что теперь это "завод в заводе".
Один на все Содружество
В настоящее время белорусские специалисты перенимают опыт у европейских коллег, как работать на таких современных технологических объектах. Нефтяники из Мозыря побывали уже на НПЗ в Бургасе в Болгарии, где функционирует похожий комплекс.
© Sputnik / Виктор Толочко
Готовность комбинированной установки гидрокрекинга составляет 85%
"В мире таких объектов немного. Гидрокрекинг тяжелых нефтяных остатков во взвешенном слое катализатора считается одним из самых высокотехнологичных процессов в современной нефтепереработке. На постсоветском пространстве и в странах СНГ их нет. В Мозыре будет первый такой комплекс от Бреста и до Владивостока. В России строятся комплексы замедленного коксования, а такой объект, как на Мозырском НПЗ, отважились построить только мы", - подчеркнул Антон Гугалинский.
Сейчас весь комплекс находится в финальной стадии готовности. При этом он состоит из самой установки гидрокрекинга, установки производства водорода, установки производства серы и еще 21 объекта общезаводского хозяйства.
Готовность комбинированной установки гидрокрекинга составляет 85%: сейчас здесь ведутся строительно-монтажные работы. Практически завершены строительно-монтажные работы на установке производства серы – 99%.
© Sputnik / Виктор Толочко
Установка производства водорода на комплексе HOil
На установке производства водорода строительно-монтажные работы выполнены на 100%. На объекте осуществляются пусковые операции согласно графику. Объекты общезаводского хозяйства находятся в стопроцентной готовности.
Завод всегда готов
"Помимо строительства комплекса H-Oil завод каждый год ведет непрерывную модернизацию, в том числе уже действующих объектов, направленную, в общем, как на улучшение качества продукции, так и на изменение объемов ее выпуска", - рассказал и.о. главного инженера Дмитрий Шурпач.
© Sputnik / Виктор Толочко
Мозырский НПЗ ведет непрерывную модернизацию, в том числе уже действующих объектов, пояснил и.о. главного инженера Дмитрий Шурпач
В Мозыре следят за мировыми трендами и анализируют возможное развитие отрасли на несколько пятилеток вперед. Завод должен планировать свое развитие таким образом, чтобы к моменту появления новых требований к топливу Мозырский НПЗ был к ним уже готов.
"Модернизация НПЗ позволит к моменту ужесточения требований выпускать продукцию, отвечающую всем стандартам, которые будут предъявляться к ней, даже с ожидаемым ужесточением", - уверен Дмитрий Шурпач.
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