ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МТС запустил услугу родительского контроля для комплексной защиты детей в интернете

22.01.2021 10:11 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

МТС запустил услугу «Родительский контроль ESET», которая поможет обеспечить безопасность детей в интернет-пространстве. С ее помощью можно фильтровать нежелательный контент на смартфонах и планшетах, работающих на базе Android.

Услуга «Родительский контроль ESET» дает возможность пользоваться расширенной версией мобильного приложения «ESET Parental Control». Установив данное приложение и оформив подписку, пользователи услуги могут блокировать нежелательный контент, выбирая определенные категории сайтов и приложений или указывая их вручную. Кроме того, есть возможность задавать время использования приложений или ограничить доступ к ним, например, во время занятий или сна. Функция определения местоположения поможет быть в курсе того, где находится ребенок.

После установки приложения «ESET Parental Control» абонент МТС может получить доступ ко всем его функциям, подключив услугу «Родительский контроль ESET». Для этого необходимо отправить USSD-запрос *209#. После активации услуги абоненту в SMS-сообщении придет лицензионный ключ ― его нужно ввести в соответствующем разделе приложения. Количество «детских» устройств, которые можно защитить с помощью этого лицензионного ключа, не ограничено.

В течение 5-ти дней с момента первого подключения услуги «Родительский контроль ESET» абонентам МТС полный функционал приложения «ESET Parental Control» предоставляется бесплатно. По окончании ознакомительного периода стоимость пользования услугой составит 20 копеек в сутки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТС запустил услугу «Родительский контроль ESET», которая поможет обеспечить безопасность детей в интернет-пространстве. С ее помощью можно фильтровать...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Рейтинг стран с самым дешевым и самым дорогим бензином составили аналитики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by