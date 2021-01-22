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МТС запустил услугу родительского контроля для комплексной защиты детей в интернете
22.01.2021 10:11 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
МТС запустил услугу «Родительский контроль ESET», которая поможет обеспечить безопасность детей в интернет-пространстве. С ее помощью можно фильтровать нежелательный контент на смартфонах и планшетах, работающих на базе Android.
Услуга
После установки приложения «ESET Parental Control» абонент МТС может получить доступ ко всем его функциям, подключив услугу «Родительский контроль ESET». Для этого необходимо отправить USSD-запрос *209#. После активации услуги абоненту в SMS-сообщении придет лицензионный ключ ― его нужно ввести в соответствующем разделе приложения. Количество «детских» устройств, которые можно защитить с помощью этого лицензионного ключа, не ограничено.
В течение 5-ти дней с момента первого подключения услуги «Родительский контроль ESET» абонентам МТС полный функционал приложения «ESET Parental Control» предоставляется бесплатно. По окончании ознакомительного периода стоимость пользования услугой составит 20 копеек в сутки.
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МТС запустил услугу «Родительский контроль ESET», которая поможет обеспечить безопасность детей в интернет-пространстве. С ее помощью можно фильтровать...
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