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Рейтинг стран с самым дешевым и самым дорогим бензином составили аналитики
22.01.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Рейтинг стран с самым дешевым и самым дорогим бензином составили аналитики. Эксперты взяли в расчет 168 стран. В итоге дороже всего приходится заправляться жителям Гонконга - по 2 доллара и 36 центов за литр. Самое же дешевое топливо продается в Венесуэле - всего 2 цента за литр. А средняя цена бензина по всему миру сегодня составляет 1 доллар и 5 центов за литр этого топлива.
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Рейтинг стран с самым дешевым и самым дорогим бензином составили аналитики. Эксперты взяли в расчет 168 стран. В итоге дороже всего приходится заправляться жителям...
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