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Рейтинг стран с самым дешевым и самым дорогим бензином составили аналитики

22.01.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Рейтинг стран с самым дешевым и самым дорогим бензином составили аналитики. Эксперты взяли в расчет 168 стран. В итоге дороже всего приходится заправляться жителям Гонконга - по 2 доллара и 36 центов за литр. Самое же дешевое топливо продается в Венесуэле - всего 2 цента за литр. А средняя цена бензина по всему миру сегодня составляет 1 доллар и 5 центов за литр этого топлива.

 
 
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Рейтинг стран с самым дешевым и самым дорогим бензином составили аналитики. Эксперты взяли в расчет 168 стран. В итоге дороже всего приходится заправляться жителям...
 
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