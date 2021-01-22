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Компания Yara выступила с заявлением после уступок "Беларуськалия"
22.01.2021 12:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв – Sputnik. Главной заботой Yara остается здоровье, безопасность и благополучие работников "Беларуськалия", говорится в официальном заявлении норвежской компании.
Ранее стало известно, что "Беларуськалий" заявил о
С заботой о шахтерах
В свою очередь, "будучи долгосрочным партнером одной из крупнейших компаний Беларуси, Yara в последние месяцы стремилась к позитивным изменениям посредством тесного и регулярного диалога с руководством БКК и Беларуськалия".
Руководство норвежской компании посещало Солигорск, чтобы донести свою позицию в отношении прав рабочих до менеджмента Белорусской калийной компании и непосредственно крупнейшего горнорудного производства в республике. Для этого Yara также активно сотрудничает с белорусскими и норвежскими профсоюзами.
"Yara продолжает взаимодействовать с рядом заинтересованных сторон внутри и за пределами Беларуси, включая лидера белорусской демократической оппозиции Светлану Цихановскую, чтобы оценить, как это может оказать наиболее положительное влияние", - написано в заявлении компании.
При этом норвежцы утверждают, что главным для них остается здоровье, безопасность и благополучие работников Беларуськалия, который в свою очередь подтверждает свою готовность сотрудничать.
Крупнейший иностранный партнер Беларуськалия считает все эти шаги позитивным знаком, но обещает и впредь следить за ситуацией в Солигорске.
Стачка на "Беларуськалии"
После
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