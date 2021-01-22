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Компания Yara выступила с заявлением после уступок "Беларуськалия"

22.01.2021 12:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Главной заботой Yara остается здоровье, безопасность и благополучие работников "Беларуськалия", говорится в официальном заявлении норвежской компании.

© Photo : Facebook / Пресс-служба Совета министров Беларуси
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Ранее стало известно, что "Беларуськалий" заявил о готовность вернуть на работу сотрудников, которые были уволены за участие в стачке, и снять с них дисциплинарные взыскания. Для этого бывшим шахтерам нужно лишь подать заявления, а норвежские партнеры были приглашены осуществлять мониторинг ситуации на предприятии.

С заботой о шахтерах

В свою очередь, "будучи долгосрочным партнером одной из крупнейших компаний Беларуси, Yara в последние месяцы стремилась к позитивным изменениям посредством тесного и регулярного диалога с руководством БКК и Беларуськалия".

Руководство норвежской компании посещало Солигорск, чтобы донести свою позицию в отношении прав рабочих до менеджмента Белорусской калийной компании и непосредственно крупнейшего горнорудного производства в республике. Для этого Yara также активно сотрудничает с белорусскими и норвежскими профсоюзами.

"Yara продолжает взаимодействовать с рядом заинтересованных сторон внутри и за пределами Беларуси, включая лидера белорусской демократической оппозиции Светлану Цихановскую, чтобы оценить, как это может оказать наиболее положительное влияние", - написано в заявлении компании.

При этом норвежцы утверждают, что главным для них остается здоровье, безопасность и благополучие работников Беларуськалия, который в свою очередь подтверждает свою готовность сотрудничать.

Крупнейший иностранный партнер Беларуськалия считает все эти шаги позитивным знаком, но обещает и впредь следить за ситуацией в Солигорске.

Стачка на "Беларуськалии"

После президентских выборов в Беларуси на предприятии был создан стачечный комитет, выражавший несогласие с их результатами.
Забастовки на "Беларуськалии" проходили 17 и 18 августа 2020 года: в те дни сотрудники отказались выходить на работу. Верховный суд признал забастовку на предприятии незаконной.

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Теги: Минск
 
 
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