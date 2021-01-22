Лукашенко вспомнил про «зарплаты в конвертах». Почему вдруг - проблему, кажется, давно решили

Источник материала: Tut.by

На совещании в четверг Александр Лукашенко вновь поднял уже подзабытую тему зарплат в конвертах, хотя, казалось бы, этот феномен остался в прошлом — с ними боролись около десяти лет назад, причем вполне успешно.





Одно из возможных объяснений выглядит так, пишет телеграм-канал КЭФа :

— Почему Фонду соцзащиты не хватает денег и бюджет вынужден его субсидировать?

— Ну просто частники платят зарплаты в конвертах, вот бюджет и недополучает деньги!

— Понятное дело, что при такой подаче напрашивается решение об ужесточении налоговой дисциплины. Но ситуация не так тривиальна. Львиную долю взносов в ФСЗН платят работодатели, то есть чем больше наемных работников, тем больше взносов. Но их доля последние 10 лет неуклонно падала (и это, пожалуй, общемировая тенденция). В 2000 году удельный вес наемных работников (списочная численность занятых) в общей численности занятых в экономике составлял 95,5%, а в 2019 г. — уже 86,7%. Число наемных работников (то есть условная налоговая база для платежей в ФСЗН) уменьшилось с 2000 года на 11,4%, а пенсионеров за это время стало больше на 1,7%. Ясное дело, что у ФСЗН при нынешнем дизайне пенсионной системы будут проблемы: налоговая база сужается, а число получателей пенсии в лучшем случае остается стабильным, — отмечают эксперты.

Государство много сделало для решения этой проблемы. Оно повысило пенсионный возраст — если бы не повышение пенсионного возраста, пенсионеров было бы еще больше, а так за 3 года с пикового значения 2016 года число пенсионеров уменьшилось на 3,2%. Оно в упор не замечало (и не замечает) необходимости изменения семейной политики, ориентируя максимум поддержки на многодетные семьи, из-за чего рождаемость в Беларуси достигла исторических минимумов и, следовательно, уменьшилось число получателей детских пособий, которые тоже платит ФСЗН. Но бюджет ФСЗН все равно дефицитный — вот и вспомнилось такое давнее оправдание как зарплата в конвертах, предполагают специалисты.

— Конечно, налоговую дисциплину в Беларуси нельзя назвать образцовой, но это касается не наемных работников, а сферы самостоятельной занятости (например, оказания строительных услуг). А вообще, белорусы — довольно законопослушные налогоплательщики: доля работников, которые отказались бы от зарплаты в конверте, если бы им предложили такой вариант, в Беларуси выше, чем тех, кто на нее согласился бы: 45 против 36% (вопрос звучал так: «Если бы вам предложили зарплату на 200 рублей больше, но без оформления контракта, вы бы согласились?», опрос 2019 года, совместное исследование «Отношения населения к системе социальной защиты Беларуси» Исследовательского центра ИПМ и BEROC). В России обратная ситуация: на «работу с „серой“ („черной“) зарплатой» согласились бы 43%, отказались бы 36%.

— Более обеспеченные и более образованные респонденты чаще отказываются от зарплаты в конвертах — именно в этих направлениях государство могло бы поработать, чтобы улучшить налоговую дисциплину людей, — резюмируют эксперты.