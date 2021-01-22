«То, что вам удалось расшевелить могилевчан, это неоспоримый факт». Лукашенко встретился с Зайцем

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко принял 22 января с докладом председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца. Лукашенко напомнил о ранее поставленной задаче вывести Могилевщину на определенный уровень и оценил результаты работы области.



Фото: president.gov.by

По словам Лукашенко, результаты работы области хоть и нельзя назвать впечатляющими, но они достаточно высокие.

— Вы по своему ВРП сработали примерно на 101% (по итогам 2020 года к уровню 2019-го. — Прим. ред.). Неплохой показатель, в этом отношении надо отдать должное. Но все остальные показатели у нас желают быть лучше. Поэтому видеть только положительное и не обращать внимания на то, где надо напрячься, будет неправильно: мы просто остановимся в развитии. Будем считать, что прошлый год (это признано во всем мире) не является критерием, эталоном для того, чтобы делать какие-то выводы. Будем смотреть в будущее. Но то, что вам удалось расшевелить могилевчан, это неоспоримый факт.

Лукашенко напомнил, что по многим направлениям работы Могилевской области решения принимались на высшем уровне, разработаны проекты по развитию производств, предоставлены преференции юго-восточным регионам области, оказывалась поддержка социальной сфере: «Наверху решения приняты, но надо сконцентрироваться на их реализации».

Он поинтересовался у Зайца, что еще необходимо сделать, чтобы Могилевская область прибавила в своем развитии, и отметил, что этот год особенный.

— Определенностей никаких нет: мы не знаем, как будет развиваться мировая экономика (очень большое падение), как будет развиваться пандемия, которая влияет не только на умы людей, но и на экономику, как в мире пойдут глобальные процессы, — вы видите, какая турбулентность даже в оплоте демократии. Поэтому много неопределенностей, и это все надо учитывать. И ограниченность средств, и определенное давление со всех сторон: изнутри, извне. Мы, конечно, на колени не рухнем (это однозначно), но в развитии мы это должны учитывать. Надо мобилизовать все то, что есть, а потом браться за что-то новое. Будем исходить из этого, — сказал Александр Лукашенко.