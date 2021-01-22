ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь и Волгоградская область готовят дорожную карту сотрудничества

22.01.2021 13:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Беларусь и Волгоградская область РФ в ближайшее время утвердят дорожную карту экономического сотрудничества, сообщила председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова на онлайн-конференции с торговыми компаниями Беларуси.

© Sputnik / Тимур Селиванов
Новые контракты: какие еще регионы РФ стали партнерами Беларуси

По ее словам, за прошлый год из-за пандемии товарооборот сократился с Беларусью на 4,5 процентных пункта.

"Задача на нынешний год – прирасти в экономике. Для этого мы создаем дорожную карту, где пропишем график встреч. Их будет больше, чем в прошлом году. Проведем их с партнерами как по видеосвязи, так и направим делегации. Одна из них посетит Беларусь в марте", - сказала Быкадорова.

Осенью в Волгораде пройдет международный форум дипломатии "Диалог на Волге", куда также пригласят представителей белорусских компаний.

В свою очередь руководитель представительства "Российского экспортного центра" Виктор Доронкевич в Республике Беларусь отметил "растущий интерес у белорусских ритейлеров к российским продуктам". По его словам, "российских товаров на прилавках белорусских магазинов стало больше, в том числе продуктов питания из Волгограда".

В РЭЦ предложили белорусским и российским компаниям активнее пользоваться их поддержкой: дополнительным кредитованием проектов, а также возможностью страхования рисков, страхованием отсрочки платежа.

На территории Волгоградской области зарегистрировано 21 предприятие с участием белорусского капитала. Они работают в сферах строительства, АПК, торговли и предоставления услуг.

В настоящий момент готовится к подписанию соглашение между администрацией Волгоградской области и правительством Беларуси о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За 2020 год товарооборот между республикой и российским регионом сократился на 4,5 %, но стороны намерены "выйти из пике" и нарастить взаимную торговлю.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«То, что вам удалось расшевелить могилевчан, это неоспоримый факт». Лукашенко встретился с Зайцем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by