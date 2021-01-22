Беларусь и Волгоградская область готовят дорожную карту сотрудничества

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Беларусь и Волгоградская область РФ в ближайшее время утвердят дорожную карту экономического сотрудничества, сообщила председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова на онлайн-конференции с торговыми компаниями Беларуси.

По ее словам, за прошлый год из-за пандемии товарооборот сократился с Беларусью на 4,5 процентных пункта.

"Задача на нынешний год – прирасти в экономике. Для этого мы создаем дорожную карту, где пропишем график встреч. Их будет больше, чем в прошлом году. Проведем их с партнерами как по видеосвязи, так и направим делегации. Одна из них посетит Беларусь в марте", - сказала Быкадорова.

Осенью в Волгораде пройдет международный форум дипломатии "Диалог на Волге", куда также пригласят представителей белорусских компаний.

В свою очередь руководитель представительства "Российского экспортного центра" Виктор Доронкевич в Республике Беларусь отметил "растущий интерес у белорусских ритейлеров к российским продуктам". По его словам, "российских товаров на прилавках белорусских магазинов стало больше, в том числе продуктов питания из Волгограда".

В РЭЦ предложили белорусским и российским компаниям активнее пользоваться их поддержкой: дополнительным кредитованием проектов, а также возможностью страхования рисков, страхованием отсрочки платежа.

На территории Волгоградской области зарегистрировано 21 предприятие с участием белорусского капитала. Они работают в сферах строительства, АПК, торговли и предоставления услуг.

В настоящий момент готовится к подписанию соглашение между администрацией Волгоградской области и правительством Беларуси о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.