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Беларусь и Волгоградская область готовят дорожную карту сотрудничества
22.01.2021 13:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв – Sputnik. Беларусь и Волгоградская область РФ в ближайшее время утвердят дорожную карту экономического сотрудничества, сообщила председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова на онлайн-конференции с торговыми компаниями Беларуси.
© Sputnik / Тимур Селиванов
По ее словам, за прошлый год из-за пандемии товарооборот сократился с Беларусью на 4,5 процентных пункта.
"Задача на нынешний год – прирасти в экономике. Для этого мы создаем дорожную карту, где пропишем график встреч. Их будет больше, чем в прошлом году. Проведем их с партнерами как по видеосвязи, так и направим делегации. Одна из них посетит Беларусь в марте", - сказала Быкадорова.
Осенью в Волгораде пройдет международный форум дипломатии "Диалог на Волге", куда также пригласят представителей белорусских компаний.
В свою очередь руководитель представительства "Российского экспортного центра" Виктор Доронкевич в Республике Беларусь отметил "растущий интерес у белорусских ритейлеров к российским продуктам". По его словам, "российских товаров на прилавках белорусских магазинов стало больше, в том числе продуктов питания из Волгограда".
В РЭЦ предложили белорусским и российским компаниям активнее пользоваться их поддержкой: дополнительным кредитованием проектов, а также возможностью страхования рисков, страхованием отсрочки платежа.
На территории Волгоградской области зарегистрировано 21 предприятие с участием белорусского капитала. Они работают в сферах строительства, АПК, торговли и предоставления услуг.
В настоящий момент готовится к подписанию соглашение между администрацией Волгоградской области и правительством Беларуси о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.
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За 2020 год товарооборот между республикой и российским регионом сократился на 4,5 %, но стороны намерены "выйти из пике" и нарастить взаимную торговлю.
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