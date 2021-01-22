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«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления
22.01.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В последние дни высшие силы явно испытывают белорусский ЖКХ на прочность. Каждый час где-то в стране прорываются трубы, случаются потопы и отключается отопление. Самая крупная авария последних суток произошла в Московском районе Минска. Там из-за трещины в компенсирующем устройстве (попросту – в трубе) без горячей воды и тепла остались сотни домов. В микрорайонах Малиновка, Юго-Запад и Михалово даже пришлось отменить занятия в школах. Мы побывали на месте аварии и спросили у местных жителей, как они переживают чрезвычайную ситуацию.
Вокруг большой ямы, огороженной временным забором, суетятся десятки рабочих и их начальников (последних можно узнать по телефонам, которые они не выпускают из рук). Вчера именно здесь, напротив торгового центра Maximus произошло ЧП, оставившее без тепла весь район. Еще вечером специалисты филиала «Минские тепловые сети» обнаружили место повреждения и приступили к устранению аварии.
Я тоже пытаюсь спросить у рабочих:
- Ну как там? Скоро почините?
- А я откуда знаю. Работаем, – отвечает кто-то из мужчин.
- Не разговаривай с ними, – произносит кто-то сверху, и специалисты вновь сбиваются в плотное кольцо, продолжая наблюдать за тем, как прямо внутри трубы «колдует» их коллега.
Пожилой мужчина, проходящий рядом со мной, советует:
- Да напишите вы в интернет, тогда они быстрее будут работать.
Рядом с автоматом с игрушками я замечаю мужчину с ребенком. Оказывается, папа с сыном живут тут рядом, на Белецкого, 20. У них в доме, как и во всем районе, вчера ближе к вечеру пропали горячая вода и отопление. Говорят, что за ночь квартира ощутимо остыла, и если так будет продолжаться, то придется искать обогреватель.
- Ребенка сегодня в школу мы не пустили. В классе и так было холодно, а сейчас если без курток там сидеть, то можно вообще замерзнуть. Да, и из самой школы сообщили, что можно не приходить. Сначала говорили, что дети будут отрабатывать в субботу, но вот недавно написали, что и завтра идти не стоит. Еще тренировка сегодня должна была быть, но ее тоже отменили.
Четвероклассник Илья, который учится в 213 школе, незапланированному выходному, похоже, рад.
Через минуту встречаем еще одну маму с четвероклассницей. Алеся с семьей живет на Рафиева, 85. Вечер и ночь они также провели без горячей воды и тепла.
- Полностью квартира остыть еще, конечно, не успела, но утром уже было ощутимо холодно. В комнатах еще ничего, работали обогреватели, а вот на кухне совсем прохладно. Да, и без воды горячей тяжеловато. Еще повезло, что это случилось сейчас, а не в самые морозы.
Дочка Алеси учится в 207-й школе. Занятия там тоже отменили. Оставили только дежурные группы для младших школьников.
- Сказали, можно приводить, только просили одеть их потеплее. Мы решили, что лучше посидим дома.
В 11.00 в филиале Минских теплосетей прошел брифинг «Минэнерго» по поводу случившейся аварии. Главный инженер Александр Драгун пообещал, что тепло и горячая вода вернутся в дома микрорайонов Малиновка, Юго-Запад и Михалово (улицы Алибегова, Белецкого, Голубева, Громова, Гурского, Ельских, Есенина, Михайловская, Острожских, Рафиева, Сапеги, Тышкевичей, и Брыля, а также проспекты Любимова и газеты «Звязда»,) сегодня к 16.00.
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В последние дни высшие силы явно испытывают белорусский ЖКХ на прочность. Каждый час где-то в стране прорываются трубы, случаются потопы и отключается отопление....
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