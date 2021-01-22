«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления

Я тоже пытаюсь спросить у рабочих:

- Ну как там? Скоро почините?

- А я откуда знаю. Работаем, – отвечает кто-то из мужчин.

- Не разговаривай с ними, – произносит кто-то сверху, и специалисты вновь сбиваются в плотное кольцо, продолжая наблюдать за тем, как прямо внутри трубы «колдует» их коллега.

Пожилой мужчина, проходящий рядом со мной, советует:

- Да напишите вы в интернет, тогда они быстрее будут работать.