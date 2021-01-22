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«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления

22.01.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В последние дни высшие силы явно испытывают белорусский ЖКХ на прочность. Каждый час где-то в стране прорываются трубы, случаются потопы и отключается отопление. Самая крупная авария последних суток произошла в Московском районе Минска. Там из-за трещины в компенсирующем устройстве (попросту – в трубе) без горячей воды и тепла остались сотни домов. В микрорайонах Малиновка, Юго-Запад и Михалово даже пришлось отменить занятия в школах. Мы побывали на месте аварии и спросили у местных жителей, как они переживают чрезвычайную ситуацию.

«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления
«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления
«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления

"Не разговаривай с ними"

Вместе с фотографом подъезжаем к месту аварии на участке тепломагистрали на перекрестке улиц Есенина и Рафиева и сразу понимаем, что попали по нужному адресу. 

Вокруг большой ямы, огороженной временным забором, суетятся десятки рабочих и их начальников (последних можно узнать по телефонам, которые они не выпускают из рук). Вчера именно здесь, напротив торгового центра Maximus произошло ЧП, оставившее без тепла весь район. Еще вечером специалисты филиала «Минские тепловые сети» обнаружили место повреждения и приступили к устранению аварии.

«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления
«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления
«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления
«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления

О вчерашнем потопе возле мини-рынка нам напоминает зеленая трава, которая контрастирует с лежащими вокруг сугробами. Да, и вымоина, проделанная бурным потоком воды, как бы намекает – было непросто.

«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления

Возле магазина в районе 11 утра не очень многолюдно, но практически все, кто проходит мимо, заглядывают в котлован в надежде увидеть там признаки устранения неполадок. 

«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления
«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления

Я тоже пытаюсь спросить у рабочих:

- Ну как там? Скоро почините?

- А я откуда знаю. Работаем, – отвечает кто-то из мужчин.

- Не разговаривай с ними, – произносит кто-то сверху, и специалисты вновь сбиваются в плотное кольцо, продолжая наблюдать за тем, как прямо внутри трубы «колдует» их коллега.

Пожилой мужчина, проходящий рядом со мной, советует:

- Да напишите вы в интернет, тогда они быстрее будут работать.

«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления
«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления

Рядом с автоматом с игрушками я замечаю мужчину с ребенком. Оказывается, папа с сыном живут тут рядом, на Белецкого, 20. У них в доме, как и во всем районе, вчера ближе к вечеру пропали горячая вода и отопление. Говорят, что за ночь квартира ощутимо остыла, и если так будет продолжаться, то придется искать обогреватель. 

«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления

- Ребенка сегодня в школу мы не пустили. В классе и так было холодно, а сейчас если без курток там сидеть, то можно вообще замерзнуть. Да, и из самой школы сообщили, что можно не приходить. Сначала говорили, что дети будут отрабатывать в субботу, но вот недавно написали, что и завтра идти не стоит. Еще тренировка сегодня должна была быть, но ее тоже отменили.

Четвероклассник Илья, который учится в 213 школе, незапланированному выходному, похоже, рад.

«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления

Через минуту встречаем еще одну маму с четвероклассницей. Алеся с семьей живет на Рафиева, 85. Вечер и ночь они также провели без горячей воды и тепла.

- Полностью квартира остыть еще, конечно, не успела, но утром уже было ощутимо холодно. В комнатах еще ничего, работали обогреватели, а вот на кухне совсем прохладно. Да, и без воды горячей тяжеловато. Еще повезло, что это случилось сейчас, а не в самые морозы.

Дочка Алеси учится в 207-й школе. Занятия там тоже отменили. Оставили только дежурные группы для младших школьников.

- Сказали, можно приводить, только просили одеть их потеплее. Мы решили, что лучше посидим дома.

«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления
«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления
«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления

Покидаем место аварии и решаем заглянуть во дворы. Пока идем, я пролистываю местный чат в телеграмме. Вот где по-настоящему тепло! Народ активно делится обогревателями, а соседи, проживающие в районах, где с отоплением все в порядке, зазывают в гости тех, кому повезло меньше.

«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления

Починить обещают к 16.00

Во дворах тем временем продолжается размеренная жизнь. Прохожие спешат по делам, а вот у школы №207 тихо. Свет горит только в нескольких окнах, а на самом учебном заведении – объявление об отмене занятий.

«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления
«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления
«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления

Подхожу к пожилой женщине. Оказывается, она вышла на ежедневную прогулку. Разговор заходит о воде и тепле:

- Ой да, немного холодно. Я сама не отсюда, тут у дочки живу. Но ничего. Два одеялка взяла - и хорошо. Ну что же поделать, если так случилось. Это ж не от нас эти аварии зависят. Бывает.

«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления

В 11.00 в филиале Минских теплосетей прошел брифинг «Минэнерго» по поводу случившейся аварии. Главный инженер Александр Драгун пообещал, что тепло и горячая вода вернутся в дома микрорайонов Малиновка, Юго-Запад и Михалово (улицы Алибегова, Белецкого, Голубева, Громова, Гурского, Ельских, Есенина, Михайловская, Острожских, Рафиева, Сапеги, Тышкевичей, и Брыля, а также проспекты Любимова и газеты «Звязда»,) сегодня к 16.00.

«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления
«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления

.. Пока я писала этот материал, в моем доме в Советском районе тоже пропала горячая вода. Похоже, пора и мне доставать "теплое одеялко".

«Два одеялка накинула - и хорошо». Как в Малиновке выживают без горячей воды и отопления

 
Теги: Минск
 
 
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В последние дни высшие силы явно испытывают белорусский ЖКХ на прочность. Каждый час где-то в стране прорываются трубы, случаются потопы и отключается отопление....
 
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