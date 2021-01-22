ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Секретную новостройку на Немиге возвели за 12 месяцев и 17,6 млн рублей. Как сейчас выглядит «дом для избранных»

22.01.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Почти год назад мы писали, что участок земли на пересечении улиц Шорной и Коллекторной закрыли строительным забором. Тогда паспорт объекта сообщал, что здесь появится многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой. В «Минскстрое» сказали, что квартиры в нем публично продаваться не будут. Сейчас дом уже практически готов, по крайней мере снаружи. Смотрите как выглядит дом "для избранных".

Секретную новостройку на Немиге возвели за 12 месяцев и 17,6 млн рублей. Как сейчас выглядит «дом для избранных»

В январе прошлого года недалеко от Немиги на пересечении ул. Шорной и Колллекторной появился строительный забор. Паспорт объекта обозначил, что здесь появится многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой. Для нужд города тут же вырубили деревья расположенного здесь ранее небольшого сквера.

Секретную новостройку на Немиге возвели за 12 месяцев и 17,6 млн рублей. Как сейчас выглядит «дом для избранных»
Секретную новостройку на Немиге возвели за 12 месяцев и 17,6 млн рублей. Как сейчас выглядит «дом для избранных»
Секретную новостройку на Немиге возвели за 12 месяцев и 17,6 млн рублей. Как сейчас выглядит «дом для избранных»
Секретную новостройку на Немиге возвели за 12 месяцев и 17,6 млн рублей. Как сейчас выглядит «дом для избранных»
Секретную новостройку на Немиге возвели за 12 месяцев и 17,6 млн рублей. Как сейчас выглядит «дом для избранных»

Этот дом считается самым секретным из всех жилых домов столицы. До сих пор никто не знает, для кого предназначены квартиры в этой новостройке.

В январе сотрудники «Минскстроя» смогли сказать только, что этот дом предназначен для служебного пользования и любой желающий не сможет купить квартиру в новостройке.

- Информация по этому объекту предназначена для служебного пользования, мы ее не распространяем. Будет строиться дом, реализовывать его для всех желающих мы не будем. По решению президента этот объект для ограниченного… Распространение информации по этому объекту ограничено, - сообщили в ГПО «Минскстрой»

Получить более подробную информацию не удалось и по сей день. В сети невозможно найти подробной информации про этот дом. Он фигурирует только в Инвестиционной программе Минска на 2020 год, а также в Инвестиционной программе Минска на 2021 год. Сумма, которую потратили на возведение этой новостройки - 17.650.256,00 рублей.

Секретную новостройку на Немиге возвели за 12 месяцев и 17,6 млн рублей. Как сейчас выглядит «дом для избранных»
Секретную новостройку на Немиге возвели за 12 месяцев и 17,6 млн рублей. Как сейчас выглядит «дом для избранных»
Секретную новостройку на Немиге возвели за 12 месяцев и 17,6 млн рублей. Как сейчас выглядит «дом для избранных»
Секретную новостройку на Немиге возвели за 12 месяцев и 17,6 млн рублей. Как сейчас выглядит «дом для избранных»
Секретную новостройку на Немиге возвели за 12 месяцев и 17,6 млн рублей. Как сейчас выглядит «дом для избранных»

Остается только следить за развитием строительства на этом участке и узнавать, судя по всему, уже непосредственно у жильцов, каким образом им удалось приобрести здесь жилье.

Секретную новостройку на Немиге возвели за 12 месяцев и 17,6 млн рублей. Как сейчас выглядит «дом для избранных»
Секретную новостройку на Немиге возвели за 12 месяцев и 17,6 млн рублей. Как сейчас выглядит «дом для избранных»

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти год назад мы писали, что участок земли на пересечении улиц Шорной и Коллекторной закрыли строительным забором. Тогда паспорт объекта сообщал, что здесь...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Новые валютные горизонты БМЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by