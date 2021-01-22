|
Секретную новостройку на Немиге возвели за 12 месяцев и 17,6 млн рублей. Как сейчас выглядит «дом для избранных»
22.01.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Почти год назад
Этот дом считается самым секретным из всех жилых домов столицы. До сих пор никто не знает, для кого предназначены квартиры в этой новостройке.
В январе сотрудники «Минскстроя» смогли сказать только, что этот дом предназначен для служебного пользования и любой желающий не сможет купить квартиру в новостройке.
- Информация по этому объекту предназначена для служебного пользования, мы ее не распространяем. Будет строиться дом, реализовывать его для всех желающих мы не будем. По решению президента этот объект для ограниченного… Распространение информации по этому объекту ограничено, - сообщили в ГПО «Минскстрой»
Получить более подробную информацию не удалось и по сей день. В сети невозможно найти подробной информации про этот дом. Он фигурирует только в Инвестиционной программе Минска на 2020 год, а также в
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Секретную новостройку на Немиге возвели за 12 месяцев и 17,6 млн рублей. Как сейчас выглядит «дом для избранных»
Почти год назад мы писали, что участок земли на пересечении улиц Шорной и Коллекторной закрыли строительным забором. Тогда паспорт объекта сообщал, что здесь...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)