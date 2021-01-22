Секретную новостройку на Немиге возвели за 12 месяцев и 17,6 млн рублей. Как сейчас выглядит «дом для избранных»

Этот дом считается самым секретным из всех жилых домов столицы. До сих пор никто не знает, для кого предназначены квартиры в этой новостройке.

В январе сотрудники «Минскстроя» смогли сказать только, что этот дом предназначен для служебного пользования и любой желающий не сможет купить квартиру в новостройке.

- Информация по этому объекту предназначена для служебного пользования, мы ее не распространяем. Будет строиться дом, реализовывать его для всех желающих мы не будем. По решению президента этот объект для ограниченного… Распространение информации по этому объекту ограничено, - сообщили в ГПО «Минскстрой»