Евро и доллар резко подорожали в конце недели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Американская и европейская валюты резко подорожали в конце недели, российский рубль упал в цене, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в пятницу.

Евро подскочил в цене на 0,61%, доллар США прибавил в стоимости 0,41%, а российский рубль подешевел на 0,97%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют в пятницу:

1 евро - 3,08 белорусского рубля,

1 доллар США - 2,54 белорусского рубля,

100 российских рублей - 3,46 белорусского рубля.

При покупке иностранной валюты нужно принимать во внимание, что банки, устанавливая курсы, руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс иностранной валюты лучше уточнять заранее. Он может меняться на протяжении дня и в выходные. Нелишним будет спросить и наличие валюты в обменниках банков.

Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, экономического эксперта Ярослав Романчук прогнозировал , что по итогам 2021 года курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30 рубля, а средняя зарплата может составлять 420-450 долларов.

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