Опасный прецедент. Во что нам может обойтись отказ Yara от контракта с «Беларуськалием» (и почему все это важно)

Источник материала: Tut.by

В четверг «Беларуськалий» сообщил , что он готов принять обратно рабочих, которые были уволены за участие в забастовке. Со времени начала белорусских протестов это, пожалуй, первый случай, когда власти четко и недвусмысленно пообещали откатить репрессии обратно. И, возможно, дело тут не только в опасениях потерять контракт с норвежской компанией Yara.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Безусловно, этот контракт выгоден для Беларуськалия. За 11 месяцев прошлого года экспорт белорусских калийных удобрений в Норвегию составил $ 65 миллионов. Терять такой контракт, особенно в условиях падающих цен на рынке калийных удобрений, было бы обидно. Но даже для Беларуськалия эта потеря не является критической. Ну не будет, в конце концов, в этом году рекордных объемов экспорта калийных удобрений. Что ж делать. Всякое случается. А в масштабах страны — тем более: потерю 65 млн долларов в экспорте можно почти не заметить.

Белорусские власти ни разу не демонстрировали готовность идти даже на минимальные уступки, потому что в их логике любая такая уступка станет демонстрацией слабости. А уж чего белорусская власть точно не может себе сейчас позволить, так это выглядеть слабой. Просто потому, что демонстрация силы является главным залогом ее стабильности. Ведь если отступил, значит признал, что был неправ. Того, кто отступил один раз, можно заставить отступать снова и снова.

Конечно, не факт, что после подписания контракта «Беларуськалий» выполнит свое обещание. Или что восстановленные рабочие через месяц вдруг опять случайно не нарушат дисциплину, дав повод для нового увольнения. Но с точки зрения ущерба для репутации брутальных парней это уже не будет иметь никакого значения. В логике брутальных парней 65 млн долларов — вполне приемлемая цена за то, чтобы и дальше выглядеть такими же брутальными.

А уж чего белорусская власть точно не может себе сейчас позволить, так это выглядеть слабой. Просто потому, что демонстрация силы является главным залогом ее стабильности.

Что по-настоящему опасно для властей в масштабах страны, так это прецедент, который Yara может создать, отказавшись от контракта по моральным или политическим соображениям. Nivea, Skoda и Liqui Molly один такой прецедент уже создали, не захотев спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Минске. Наверняка компании понимали, что эта моральная позиция потенциально может стоить им потери белорусского рынка. Но компании оценили риски и решили, что игра того стоит. Потому что ни для одной из них доля продаж на белорусском рынке не является, мягко говоря, существенной. И лучше уж потерять ее, чем выглядеть беспринципным и бездушным дельцом в глазах всех остальных покупателей. А в случае с Yara последствия прецедента могут быть гораздо более болезненными. Отказ от контракта всяко серьезнее, чем отказ от спонсорства.

Сейчас офис Тихановской, белорусские диаспоры, стачком «Беларуськалия» давят на Yara с тем, чтобы она не подписывала контракт. Если у них получится, то, вдохновленные успехом, они наверняка выберут для приложения своих усилий новую цель. И после того, как прецедент уже создан, давить будет проще. Потому что у них будет железный аргумент: «Вы что хуже, чем Yara?». Конечно, не все западные компании так заботятся о правах рабочих. как Yara. Не у всех есть столько социализма и профсоюзов, как в Норвегии. Но ведь и белорусский рынок для крупных западных компаний, прямо скажем, не является критичным.

После того как прецедент уже создан, давить будет проще. Потому что будет железный аргумент: «Вы что хуже, чем Yara?»

Сложно представить, что западные покупатели белорусского мазута станут отказываться от контрактов по соображениям морального или политического характера — просто из-за специфики покупателей и схем продажи. Но поставщики оборудования на белорусский «Амкодор» от поставок уже отказываются. Понятно, что они делают это из-за санкций Евросоюза, а не из-за моральных соображений. Но на самом деле в данном случае наличие санкций является скорее отягчающим обстоятельством, дополнительным аргументом в пользу того, чтобы прислушаться к словам людей, которые просят не иметь никаких дел с белорусскими властями.

На фоне уже введенных санкций Евросоюза, Минфина США и готовящихся новых санкционных пакетов контакты с белорусскими властями и без того становятся токсичными. Потому что стать случайной жертвой разбушевавшегося американского Минфина ради удовольствия продать какой-нибудь станок Минскому тракторному заводу — это так себе перспектива. Сомнительная с точки зрения оптимизации коммерческих рисков. А тут, последовав примеру Yara, можно и риски минимизировать и репутацию улучшить.

Стать случайной жертвой разбушевавшегося американского Минфина ради удовольствия продать какой-нибудь станок Минскому тракторному заводу — это так себе перспектива

Пожертвовав белорусскими поставками, Yara может создать очень опасный прецедент с потенциально тяжелыми последствиями для белорусских властей. Ее отказ от контракта может запустить цепную реакцию, такой парад отказов, как это было в случае со спонсорством чемпионата мира по хоккею, когда пример Nivea оказался таким заразительным.

Трудно сказать, понимают ли белорусские власти все потенциальные последствия. Но, судя по несвойственной им готовности уступать, они это как минимум чувствуют.

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Как развивалась ситуация с «Беларуськалием» и Yara

Норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений и один из основных торговых партнеров «Беларуськалия». Белорусская калийная компания традиционно работает с ней по пятилетним контрактам. К примеру, по соглашению 2011−2015 годов БКК поставляла компании Yara более 1 миллиона тонн калийных удобрений ежегодно.

В сентябре представители Yara в первый раз приехали в Минск на переговоры с представителями Белорусской калийной компании и профсоюзов. Накануне этого визита Yara разместила на своем сайте сообщение, в котором выразила обеспокоенность ситуацией в Беларуси и судьбой уволенных и отбывающих наказание шахтеров.

В декабре «Беларуськалий» посетили гендиректор Yara Свейн Торе Холзетер и еще несколько представителей менеджмента компании. Речь на закрытой встрече с руководством «Беларуськалия» шла об условиях, которые нужно выполнить, чтобы соответствовать Кодексу поведения для деловых партнеров Yara. Накануне визита Свейна Торе Холзетера на сайте Yara было опубликовано его обращение по поводу ситуации в Беларуси.

— Несмотря на наши постоянные усилия по достижению перемен через диалог, мы не увидели значительных улучшений в положении работников «Беларуськалия». Мы особенно обеспокоены многочисленными сообщениями об увольнении рабочих, которые мирно выражали свои демократические права. <…> Мы должны видеть существенное улучшение условий и отношений с персоналом «Беларуськалия», прекращение репрессий, а также улучшение условий безопасности труда, — говорилось в обращении.

Во время декабрьского визита на «Беларуськалий» представители Yara также подняли вопросы охраны труда, техники безопасности и несчастных случаев со смертельным исходом на предприятии. В 2020 году на «Беларуськалии» было несколько подобных случаев. В марте машина, в которой рабочие ехали на объект, врезалась в стену. Водитель погиб, шесть человек в тяжелом состоянии доставили в больницу. Как рассказал TUT.BY источник на «Беларуськалии», причиной аварии могла стать неисправность машины, жалобы на эту технику поступали давно. В июне был смертельно травмирован 21-летний рабочий. В конце октября работник «Беларуськалия» пострадал и попал в больницу с травмами, в начале ноября погиб еще один работник.

Белорусы также активно оставляют комментарии в соцсетях компании Yara и просят ее не заключать новый контракт с «Беларуськалием».

20 января «Беларуськалий» объявил о готовности снять дисциплинарные взыскания с работников и снова принять уволенных ранее работников, если те подадут соответствующие заявления. В ответ члены стачкома записали видеообращение, в котором не соглашаются с такой формулировкой, поскольку никто «не писал заявления на увольнение и не совершал намеренных прогулов».