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"Нафтан" завершает строительство комплекса замедленного коксования
22.01.2021 15:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв – Sputnik. Сроками реализации инвестиционного проекта на "Нафтане" сегодня интересовался в ходе рабочей поездки премьер-министр Роман Головченко.
"Реализация всей программы позволит "Нафтану" увеличить глубину переработки нефти до уровня 90 %, выход светлых нефтепродуктов до уровня 65%", - пишет издание
© Sputnik Tolochko Victor
Инвестиций - миллиард
Глава белорусского правительства посещал нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке в октябре 2020 года, и тогда были определены сроки реализации модернизации предприятия.
Теперь Головченко потребовал обозначить стадии выхода замедленно коксования на проектные мощности, а также ознакомился с ходом пусконаладочных работ.
"Строительство объектов комплекса замедленного коксования ведется с использованием импортных технологий и оборудования. Более одного миллиарда долларов составляют общие инвестиционные затраты по строительству комплекса", - уточняет корпоративное издание.
Следом идет нефтехимия
После того, как завершится очередной этап модернизации, "Нафтан" сможет увеличить объемы производства топлива, поставлять на рынок нефтяной кокс. Помимо прочего у НПЗ вырастет энергетическая эффективность, что повлечет оптимизацию затрат.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Генеральный директор ОАО "Нафтан" Андрей Сойко рассказал, что из 19 объектов, которые включает в себя комплекс замедленного коксования, на 12 строительные работы завершены, подписаны акты о вводе в эксплуатацию.
"Строительные работы продолжаются на семи объектах комплекса, в их числе – установка замедленного коксования. В мае мы должны завершить строительно-монтажные работы, и до конца 2021 года ввести объекты в эксплуатацию", - уточнил гендиректор.
По его словам, на "Нафтане" уже определили для себя планы дальнейшего развития. В последующие пять лет внимание будет сконцентрировано на модернизации завода "Полимир", которая повысит эффективность работы предприятия.
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Модернизация и строительство новых объектов обошлись Новополоцкому НПЗ в сумму, превышающую один миллиард долларов.
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