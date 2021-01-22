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Мозырский НПЗ начал получать компенсацию за "грязную" нефть
22.01.2021 17:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв – Sputnik. Мозырский нефтеперерабатывающий завод начал получать компенсацию за "грязную" нефть, об этом в пятницу сообщила пресс-служба предприятия.
Названа сумма, которую получит НПЗ в качестве компенсации - 60 миллионов долларов. Сегодня предприятие получило первый транш в размере около 14 миллионов.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Российские компании в рамках достигнутых договоренностей начали в отношении Мозырского НПЗ процесс компенсации за поставленную весной 2019 года нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики", - говорится в сообщении.
Компенсация за инцидент
Напомним,
В итоге некоторые страны
Беларусь выступала за то, чтобы компенсацию рассчитывали в размере 15 долларов за баррель. Как заявлял посол республики в РФ Владимир Семашко, Минск бы устроили такие условия – на аналогичный размер "Транснефть" договорилась с венгерской MOL.
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В общей сложности предприятие должно получить 60 миллионов долларов, сегодня был перечислен первый транш.
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