Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Мозырский нефтеперерабатывающий завод начал получать компенсацию за "грязную" нефть, об этом в пятницу сообщила пресс-служба предприятия.

Названа сумма, которую получит НПЗ в качестве компенсации - 60 миллионов долларов. Сегодня предприятие получило первый транш в размере около 14 миллионов.

"Российские компании в рамках достигнутых договоренностей начали в отношении Мозырского НПЗ процесс компенсации за поставленную весной 2019 года нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики", - говорится в сообщении.

Компенсация за инцидент

Напомним, инцидент с "грязной" нефтью произошел в конце апреля 2019 года. "Белнефтехим" сообщил о недоброкачественной российской нефти, которая попала на Мозырский НПЗ через трубопровод "Дружба". Число хлорорганических соединений в

В итоге некоторые страны временно прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Проблема была оперативно устранена российской стороной, позже был поднят вопрос о компенсации в связи с инцидентом. Минск на протяжении долгих месяцев пытался договориться с Москвой о размере выплат за "грязную" нефть.

Беларусь выступала за то, чтобы компенсацию рассчитывали в размере 15 долларов за баррель. Как заявлял посол республики в РФ Владимир Семашко, Минск бы устроили такие условия – на аналогичный размер "Транснефть" договорилась с венгерской MOL.