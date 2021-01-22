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Премьер Беларуси рассказал, как компенсировать потери от налогового маневра

22.01.2021 17:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Увеличение глубины переработки нефти с помощью модернизации НПЗ позволит компенсировать потери от налогового маневра, заявил в ходе рабочей поездки в Витебскую область Роман Головченко.

© Photo : Facebook / Alexandra Isaeva
"Нафтан" завершает строительство комплекса замедленного коксования

По его словам, строительство комплекса замедленного коксования на Нафтане достаточно сложный проект, реализация которого затянулась на несколько лет. В этом году должно завершиться строительство и пусконаладочные работы на комплексе.

"Планируем в мае закончить строительно-монтажную часть и немедленно приступить к пуско-наладке. В лучшем случае к началу четвертого квартала нынешнего года, а если сложности возникнут, то к концу года, намерены выйти на получение первого долгожданного продукта от этой установки", - уточнил глава правительства.

После чего добавил, что для Беларуси это важно в свете реализации налогового маневра в России. "Увеличением глубины переработки и выпуска нефтепродуктов: бензина, дизеля, газойля и кокса, мы фактически мы фактически компенсируем потери от так называемого налогового маневра", - сообщил Головченко.

Российский маневр

Камнем преткновения в нефтяной сфере Беларуси и России стал "налоговый маневр". Так называется реформа российской системы налогообложения в нефтяной промышленности.

© Sputnik / Виктор Толочко
Правительство подсчитало рост ВВП, потери от налогового маневра и бюджет
Инициатива предполагает постепенное снижение экспортной пошлины на нефть с синхронным повышением налога на добычу полезных ископаемых.
Каждое 1 января "налоговый маневр" делает очередной шаг: снижается экспортная пошлина и повышается НДПИ. Реформа была инициирована для повышения доходов федерального бюджета России за счет увеличения налогооблагаемой базы.

Но "налоговый маневр" имеет существенное значение для Беларуси. Дело в том, что благодаря ЕАЭС между двумя государствами нет экспортных пошлин.
Формула ценообразования на российскую нефть для Минска выглядит следующим образом: мировая цена минус экспортная пошлина. В декабре 2020 года, например, экспортная пошлина на российскую нефть сорта Urals составляет $42 за тонну.

Поэтому Беларусь может покупать каждый баррель нефти в России примерно на $5,6 дешевле, чем эта же нефть продается для клиентов за пределами ЕАЭС.

К 2024 году "налоговый маневр" в России будет завершен. После этого экспортная пошлина обнулится, НДПИ возрастет, а цена российской нефти для Беларуси станет как во всем мире.

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Теги: Минск
 
 
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Новополоцкий Нафтан проводит масштабную модернизацию стоимостью свыше 1 миллиарда долларов, которая позволит выйти на глубину переработки нефти в 90%.
 
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