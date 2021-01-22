Головченко открыл созданный Воробьем цех по переработке мяса дичи

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко принял участие в открытии цеха по производству мясной продукции из дичи. Проект реализовала компания «Красный Бор ЭкоПродукт», сообщает пресс-служба правительства.



Фото: Александра Исаева

Охотничье хозяйство и туристический комплекс «Красный бор» создал в Верхнедвинском районе белорусский бизнесмен Николай Воробей, который в декабре 2020 года угодил под санкции ЕС.

Реализованный сейчас инвестпроект завершает полный цикл охраны, воспроизводства, добычи диких животных, переработки мяса и реализации конечному потребителю мясных изделий. Уже освоено производство полуфабрикатов и пельменей из мяса дичи, сыровяленых и сырокопченых колбас.

Мощность цеха позволяет перерабатывать более 5 тонн мяса на кости в сутки. Численность персонала — 22 человека.

— Мы не должны допустить, чтобы все люди стягивались в крупные города, какие-то агломерации. Но для того, чтобы это происходило, надо создавать хорошо оплачиваемые рабочие места и хорошую систему социальных стандартов, — сказал Головченко на открытии цеха «Красный Бор ЭкоПродукт». — Если планы у них реализуются, то будет и вторая очередь, и количество рабочих мест у них возрастет. Конечно, для небольшого предприятия совсем другие накладные расходы — у него выше рентабельность. Такая инициатива заслуживает поощрения.