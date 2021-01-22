Тихановская и Латушко выступили перед членами Совета Безопасности ООН. Что они сказали - дословно

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская и Павел Латушко выступили перед членами Совета Безопасности ООН на неформальной встрече членов объединения — «заседании по формуле Аррии». Что они сказали на заседании — дословно.



Фото: Reuters

Светлана Тихановская

«Уважаемые члены Совета Безопасности ООН.

Я хотела бы поблагодарить организаторов этой дискуссии о свободе СМИ в Беларуси.

С сентября ситуация в Беларуси не улучшилась. Только ухудшилась.

Протест против фальсификации выборов в Беларуси носил откровенно мирный характер. Однако режим отреагировал на это насилием. Свободные СМИ помогли пролить свет на происходящее — незаконные задержания, пытки, убийства мирных демонстрантов. И это сделало СМИ мишенью для машины репрессий Лукашенко.

В 2020 году, по данным Белорусской ассоциации журналистов, независимые журналисты задерживались более 470 раз, 97 журналистов подвергались административным арестам, 50 сайтов СМИ были заблокированы, а 15 журналистам в настоящее время предъявлены ложные уголовные обвинения.

Среди них три бесстрашные журналистки Дарья Чульцова, Катерина Андреева и Катерина Борисевич, которые уже два месяца находятся в тюрьме. Им предъявлено обвинение в организации массовых акций протеста и разглашении медицинской информации о протестующем Романе Бондаренко, убитом приближенными режима. Они виновны только в том, что делают свою работу и говорят правду.

Среди них четыре члена Пресс-клуба Беларуси и его основатель Юлия Слуцкая. Среди них — уважаемый журналист Андрей Александров и его партнер Ирина Злобина. Все они виновны в своей работе по поддержке СМИ и жертв политических репрессий.

Среди них — Игорь Лосик, администратор самого популярного в Беларуси канала социальных медиа. Более месяца назад он объявил голодовку. Он виновен только в том, что говорит правду.

Мой муж Сергей Тихановский, известный видеоблогер, обвиняется в организации массовых акций протеста, но его вина заключается в том, что он говорит правду и баллотировался в президенты. Двое его детей и я не видели его почти 8 месяцев.

СМИ, находящиеся под властью режима, — это лишь часть общей картины репрессий в Беларуси, где задержано более 32 тысяч человек, около 900 подозреваемых по политически мотивированным уголовным делам, 400 случаев пыток, о которых сообщает ООН, и 8 активистов, погибших в связи с насилием со стороны государства. Ни один государственный чиновник не был привлечен к ответственности. Несмотря на это насилие, белорусы продолжают ежедневно протестовать. Они демонстрируют мужество, достоинство и стойкость.

Я призываю ООН занять решительную позицию, чтобы остановить насилие и беззаконие в Беларуси, в том числе цензуру средств массовой информации, блокирование сайтов, отключение интернета, отмену аккредитации журналистов.

Призываю ООН созвать заседание Совета Безопасности и включить Беларусь в повестку дня в связи с приближающимся шестимесячным политическим кризисом в стране. Мир должен обратить внимание на этот кризис, который может перешагнуть его границы.

Я призываю ООН поддержать рекомендации доклада Московского механизма ОБСЕ. Это проложит путь к созданию условий для политического диалога, который будет способствовать проведению свободных и справедливых выборов.

Наш мирный протест является не только борьбой за свободу и достоинство в Беларуси, но и критическим испытанием для международных демократий.

Спасибо.

Жыве Беларусь!»

Павел Латушко



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Ваши Превосходительства, Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить правительства Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также их дополнительных спонсоров за организацию этого брифинга высокого уровня по критически важному вопросу СМИ. свободы в Беларуси.

Для меня большая честь обратиться к вам сегодня вместе с моими уважаемыми коллегами по дискуссии. Буквально два дня назад мы наблюдали мирную смену власти в США. Этот переход является результатом глубокой приверженности демократии. В Беларуси нам до сих пор отказывают в этой простой роскоши.

Наши коллективные выступления не оставят у вас сомнений в отношении серьезных проблем, с которыми независимые СМИ сталкиваются в Беларуси после украденных президентских выборов в августе 2020 года.

Мои замечания направлены на то, чтобы придать борьбе за свободу информации более широкий политический контекст и подчеркнуть важную роль независимых СМИ в раскрытии злоупотреблений, совершаемых режимом Лукашенко, и в содействии контролю и, в конечном счете, мы должны рассчитывать, на то что он понесет ответственность за все его противоправные действия.

Ваши Превосходительства, Хорошо известно, что человек, стремящийся к накоплению чрезмерной власти, нацеливается на тех, кто будет проливать свет на эти усилия. Тот, кто уклоняется от транспарентности и ответственности внутри страны, с большей вероятностью будет действовать таким образом, который может угрожать международному миру и безопасности.

Нет сомнений в том, что массовые нарушения прав человека, если их не предпринять, часто служат предупреждением как о будущей нестабильности, так и об угрозах международной безопасности.

Поэтому я приветствую инициативу по укреплению связей между Советом по правам человека и Советом Безопасности ООН в этой области.

Беларусь неизменно входит в нижние эшелоны Всемирного индекса свободы прессы, оценивается Freedom House как „несвободная“ и по мнению Комитета защиты журналистов входит в десятку стран мира с наибольшей цензурой. ООН и ОБСЕ продолжали акцентировать внимание на конкретных проблемах в этой области. И мы только что услышали яркие примеры репрессий в отношении журналистов, представленные Светланой Цихановской (предыдущие выступавшие).

Могу добавить, что в октябре прошлого года власти в Беларуси лишили аккредитации всех иностранных журналистов, десятки из них были депортированы, арестованные журналисты отсидели в белорусских тюрьмах около 1200 суток.

Это было частью систематической кампании режима Лукашенко, направленной на то, чтобы избежать контроля над избирательными процессами и свести к минимуму освещение последующих жестких репрессий.

Однако печальная правда заключается в том, что, хотя независимые журналисты продолжают демонстрировать стойкую храбрость и самопожертвование, освещая эти и другие преступления, они не единственная группа, которая подвергается систематическим преследованиям в Беларуси.

Жестокие репрессии против граждан, мирно протестующих против отказа в праве выбирать своего лидера, затронули все слои белорусского общества — женщин, студентов, врачей, спортсменов, ученых, актеров, музыкантов и т. Д.

Наказаны даже самые уязвимые. просто за осуществление своих универсальных прав человека — как показывает пример Елизаветы Бурсовой. 87-летняя бабушка, пережившая холокост, была признана виновной в „несанкционированной массовой акции“ за то, что вывесила на своем балконе бывший национальный флаг. Мы должны благодарить независимые СМИ за освещение этого и многих других случаев. Здесь мы должны еще раз выразить нашу поддержку и солидарность с незаконно заключенными журналистами Дарьей Чульцовой, Екатериной Андреевой, Екатериной Борисевич, блогером Игорем Лосиком и другими 185 лицами, которые считаются политзаключенными.

Ваши Превосходительства, В недавнем отчете ОБСЕ, инициированном в рамках Московского механизма, описываются ужасающие масштабы и систематический характер нарушений прав человека, имевших место в связи с президентскими выборами в Беларуси, в том числе в отношении независимых СМИ, стремящихся их задокументировать.

Мне и всем членам Координационного совета ясно, что репрессии не прекратятся без международного контроля и давления. Независимые СМИ играют решающую роль в повышении осведомленности о злоупотреблениях. Это очень важно, если мы хотим противостоять безнаказанности, которая так глубоко укоренилась в Беларуси. Завершая свое выступление, я хотел бы воздать должное международным усилиям по защите и поддержке свобод СМИ, особенно в отношении Беларуси. В то же время я хотел бы подчеркнуть важную роль международного сообщества в борьбе с более широкими нарушениями прав человека и поощрении ответственности.

В этой связи я поддерживаю предложения Светланы Тихановской о включении Беларуси в официальную повестку дня Совета Безопасности ООН. Мы призываем его членов принять безотлагательные двусторонние или многосторонние меры, которые могли бы способствовать решению этой проблемы».

Павел Латушко также сформулировал ряд вопросов к белорусским дипломатам в ООН.

«Первое. мы увидели видеозапись умышленных убийств в Беларуси. Нет ни одного открытого дела. Это закон или нарушение закона?

Второе. Тысячи людей пытали. Были поданы заявления с видео-доказательствами. Опять же — ни одно дело не возбуждено. Это закон или нарушение закона?

Третье. Более 32 000 задержаний и арестов. Это маргинальная часть общества?

Четвертое. 500 журналистов задержали и арестовали. Не 5, а 500 человек! Это свобода слова? 9 журналистов сейчас в тюрьме.

Только несколько примеров: Катерина Борисевич. Интернет-портал TUT.BY. Сказала правду о смерти Романа Бондаренко и уже 3 месяца находится в тюрьме. Между тем подозреваемый в преступлении Басков хоккеист Федерального объединения хоккеистов спокойно гуляет по улицам и эгоистично ведет себя с Лукашенко, а другая пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в телеэфире блистательно выступает перед диктатором.

Катерина Андреева. Она сделала онлайн-трансляцию как, например, CNN, делает репортаж из Капитолия, США. Он задержана и заключена в тюрьму. Это свобода слова?

Игорь Лосик — блогер — 6 месяцев в тюрьме. На сегодня у него уже три уголовных дела. Он объявил голодовку. Сегодня 38 день, когда он отказывается есть. Его жизнь в опасности.

Пятое. Журналист освещает встречи на улицах, и за участие в них его сажают в тюрьму. Журналисты перестали носить куртки со словом „пресса“ на спине, потому что в них стреляют на поражение.

Шестое. Заместитель министра внутренних дел Карпенков в аудиозаписи отдает приказ стрелять на поражение, стрелять в лицо. Нужно ли это комментировать?

Может быть, мой бывший коллега Рыбаков (постоянный представитель Беларуси в ООН — прим.TUT.BY) объяснит миру, что все это в рамках Декларации прав человека?

Тогда я предложу ему подарить книгу с Декларацией прав человека, напечатанную на черной бумаге белыми словами. И пусть каждый раз, входя в штаб-квартиру ООН, он сдает экзамены, рассказывая наизусть статьи упомянутой декларации.

Давайте признаем и расскажем всему миру, что в Беларуси существует террористический режим, который уничтожает людей только за право говорить».

Напомним, встреча проходит частично онлайн по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США и носит неформальный характер. Светлана Тихановская выступила оффлайн, она находится с официальном визитом в Эстонии.

«Заседания по формуле Аррии» являются относительно недавней практикой членов Совета Безопасности. Как и неофициальные консультации Совета Безопасности полного состава, они не предусмотрены в Уставе Организации Объединенных Наций и временных правилах процедуры Совета Безопасности. «Заседания по формуле Аррии» носят характер весьма неформальных конфиденциальных встреч, которые позволяют членам Совета Безопасности проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых по мнению члена или членов Совета, предлагающих провести встречу (и выступающих также в качестве посредников или организаторов), было бы полезно заслушать и/или которым они хотели бы что‑то сообщить. Они предоставляют заинтересованным членам Совета возможность принять участие в прямом диалоге с высокопоставленными представителями правительств и международных организаций, зачастую по просьбе последних, а также с негосударственными субъектами по вопросам, которыми они занимаются и на которые распространяются полномочия Совета Безопасности. «Заседания по формуле Аррии» отличаются от консультаций Совета полного состава тем, что такие неофициальные встречи не относятся к числу мероприятий Совета Безопасности ООН и созываются по инициативе его члена или членов. Решение об участии в таких заседаниях принимается отдельными членами, и были случаи, когда некоторые члены отказывались от участия в них.