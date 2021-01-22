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В Совбезе ООН выступила Тихановская и Латушко. Обсуждают свободу слова в Беларуси

22.01.2021 17:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США Совет Безопасности проводит неформальную встречу с участием экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. На встрече обсуждаются вопросы СМИ в Беларуси.

С речью к участникам обратилась Айрин Хан, специальный докладчик ООН по вопросам свободы слова и мнений. По ее словам, свобода распространения информации и обмена мнениями является одним из ключевых прав человека, которая в Беларуси нарушается.

По информации Верховного комиссара ООН по правам человека, более 400 журналистов были арестованы в прошлом году, а независимые СМИ подвергаются различным ограничениям. Она также упомянула отключение интернета в августе 2020 года, а также аннулирование аккредитаций для более чем двух десятков иностранных журналистов. Хан не обошла вниманием и случай нашей коллеги Катерины Борисевич.

— Один журналист, как сообщается, находится в предварительном заключении за разглашение конфиденциальной медицинской информации и недостоверной информации, в то время как она на самом деле расследовала насильственную смерть мирного протестующего. Журналистика была криминализована. С одной стороны, ни одно нападение на журналиста не было расследовано или рассмотрено в суде. С другой стороны, вся сила уголовного права обрушилась на журналистов и СМИ.

Она призвала правительство Беларуси разрешить спецдокладчику ООН по Беларуси и ей самой посетить страну.

Тихановская: СМИ, находящиеся под властью режима, — это лишь часть общей картины репрессий в Беларуси

Светлана Тихановская напомнила о репрессиях, которые последовали после выборов президента в Беларуси. Они касались не только мирных протестующих, но и журналистов, которые освещали эти события.

— Среди них три бесстрашные журналистки Дарья Чульцова, Катерина Андреева и Катерина Борисевич, которые уже два месяца находятся в тюрьме. Им предъявлено обвинение в организации массовых акций протеста и разглашении медицинской информации о протестующем Романе Бондаренко, убитом приближенными режима. Они виновны только в том, что делают свою работу и говорят правду, — заявила она.

Тихановская также отметила, что СМИ, находящиеся под властью режима, — это лишь часть общей картины репрессий в Беларуси.

— Задержано более 32 тысяч человек, около 900 подозреваемых по политически мотивированным уголовным делам, 400 случаев пыток, о которых сообщает ООН, и 8 активистов, погибших в связи с насилием со стороны государства. Ни один государственный чиновник не был привлечен к ответственности. Несмотря на это насилие, белорусы продолжают ежедневно протестовать. Они демонстрируют мужество, достоинство и стойкость, — добавила Тихановская.

Заседание по «формуле Арриа»

Заседание проходит по «формуле Арриа» — встречи в данном формате проходят не в зале Совета Безопасности, на них не вырабатывается никаких резолюций или иных официальных документов. Другие члены СБ ООН при желании могут отказаться от участия во встрече.

Это второе заседание Совбеза ООН с участием Тихановской. Первое было 4 сентября, и тогда она призвала ввести санкции против причастных к нарушению прав человека в Беларуси и принять меры для остановки насилия.

Согласно недавнему отчету «Репортеров без границ», Беларусь подтвердила статус самой опасной страны Европы для журналистов. По данным БАЖ, по меньшей мере 480 журналистов были задержаны, 97 журналистов отбыли административный арест, 10 журналистов в настоящее время находятся за решеткой.

 
 
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По инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США Совет Безопасности проводит неформальную встречу с участием экс-кандидата в президенты...
 
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