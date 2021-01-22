В Совбезе ООН выступила Тихановская и Латушко. Обсуждают свободу слова в Беларуси

Источник материала: Tut.by

По инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США Совет Безопасности проводит неформальную встречу с участием экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. На встрече обсуждаются вопросы СМИ в Беларуси.

С речью к участникам обратилась Айрин Хан, специальный докладчик ООН по вопросам свободы слова и мнений. По ее словам, свобода распространения информации и обмена мнениями является одним из ключевых прав человека, которая в Беларуси нарушается.

По информации Верховного комиссара ООН по правам человека, более 400 журналистов были арестованы в прошлом году, а независимые СМИ подвергаются различным ограничениям. Она также упомянула отключение интернета в августе 2020 года, а также аннулирование аккредитаций для более чем двух десятков иностранных журналистов. Хан не обошла вниманием и случай нашей коллеги Катерины Борисевич.

— Один журналист, как сообщается, находится в предварительном заключении за разглашение конфиденциальной медицинской информации и недостоверной информации, в то время как она на самом деле расследовала насильственную смерть мирного протестующего. Журналистика была криминализована. С одной стороны, ни одно нападение на журналиста не было расследовано или рассмотрено в суде. С другой стороны, вся сила уголовного права обрушилась на журналистов и СМИ.

Она призвала правительство Беларуси разрешить спецдокладчику ООН по Беларуси и ей самой посетить страну.

Тихановская: СМИ, находящиеся под властью режима, — это лишь часть общей картины репрессий в Беларуси

Светлана Тихановская напомнила о репрессиях, которые последовали после выборов президента в Беларуси. Они касались не только мирных протестующих, но и журналистов, которые освещали эти события.

— Среди них три бесстрашные журналистки Дарья Чульцова, Катерина Андреева и Катерина Борисевич, которые уже два месяца находятся в тюрьме. Им предъявлено обвинение в организации массовых акций протеста и разглашении медицинской информации о протестующем Романе Бондаренко, убитом приближенными режима. Они виновны только в том, что делают свою работу и говорят правду, — заявила она.

Тихановская также отметила, что СМИ, находящиеся под властью режима, — это лишь часть общей картины репрессий в Беларуси.

— Задержано более 32 тысяч человек, около 900 подозреваемых по политически мотивированным уголовным делам, 400 случаев пыток, о которых сообщает ООН, и 8 активистов, погибших в связи с насилием со стороны государства. Ни один государственный чиновник не был привлечен к ответственности. Несмотря на это насилие, белорусы продолжают ежедневно протестовать. Они демонстрируют мужество, достоинство и стойкость, — добавила Тихановская.

Заседание по «формуле Арриа»

Заседание проходит по «формуле Арриа» — встречи в данном формате проходят не в зале Совета Безопасности, на них не вырабатывается никаких резолюций или иных официальных документов. Другие члены СБ ООН при желании могут отказаться от участия во встрече.

Это второе заседание Совбеза ООН с участием Тихановской. Первое было 4 сентября, и тогда она призвала ввести санкции против причастных к нарушению прав человека в Беларуси и принять меры для остановки насилия.

Согласно недавнему отчету «Репортеров без границ», Беларусь подтвердила статус самой опасной страны Европы для журналистов. По данным БАЖ , по меньшей мере 480 журналистов были задержаны, 97 журналистов отбыли административный арест, 10 журналистов в настоящее время находятся за решеткой.