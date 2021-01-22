Защита госсимволики, жилье для молодежи, здравоохранение. Узнали, что заботит делегатов Всебелорусского собрания

Источник материала: Tut.by

Примерно через три недели в Минск приедут 2700 участников Всебелорусского народного собрания со всех регионов страны. Главная их задача — выслушать подробности программ социально-экономического и политического развития страны на пять лет. На сайте собрания собрано немало предложений и ожиданий будущих участников форума. Чаще всего они озвучивают темы и вопросы, близкие им по роду деятельности и месту проживания. Медики говорят о развитии здравоохранения, учителя — об образовании и роли педагогов, жители сельской местности о сложностях, присущих региону. Приводим наиболее популярные вопросы, волнующие делегатов.



Так была украшена столица во время последнего Всебелорусского народного собрания Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Популярная тема — преференции для молодежи и патриотическое воспитание

Про молодежь в своих ожиданиях от собрания и предложениях говорят многие делегаты. Нередко будущие участники форума поднимают вопрос предоставления молодежи преференций в виде бесплатного или хотя бы доступного жилья. Одни мотивируют это тем, что так молодые люди будут оставаться работать в сельской местности и в районных городах, другие — популярностью такого запроса у самих молодых людей.

«Наяўнасць уласнага жылля, думаю, дапамагла б замацоўваць педагагічныя кадры», — считает педагог и депутат Ирина Рыбакова. Строительство жилья в районных центрах позволит привлечь молодых специалистов в здравоохранение и образование, промышленность и сельское хозяйство, считает депутат Солигорского районного Совета депутатов Илона Гражинская. А делегат от БРСМ Евгений Запотылок хочет, чтобы были найдены новые пути создания условий для закрепления молодых специалистов на первых рабочих местах.

Нередко делегаты упирают на роль патриотического воспитания. Например, ректор Академии управления при президенте Вячеслав Данилович предлагает для этого проводить патриотические мероприятия, воспитывать детей в «духе национальных традиций и уважения к государственным символам страны». «Нужно стремиться к тому, чтобы патриотическая составляющая сохранялась на протяжении всего образовательного процесса», — убежден он.

Учитель истории школы № 3 Осиповичей, член Молодежного парламента при Национальном собрании Илона Шпак предлагает увеличить возраст молодежи до 35 лет, а вместе с этим и государственную поддержку.

Защита государственной символики

Про важность привития уважения к государственному флагу и гербу говорит заведующая дошкольным центром развития ребенка Фаниполя Евгения Филипович. А депутат Илона Гражинская предлагает поднять вопрос о защите государственной символики.



Делегаты едут на одно из прошлых собраний. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Развитие медицины, особенно в регионах

Работники медицинской сферы указывают на важность развития медицины и подготовки специалистов.

В регионах не хватает условий для высокотехнологичной диагностики в регионах, таких как КТ, МРТ, считает главный врач Ивацевичской районной больницы Василий Юзефович. «Рассчитываю, что в ближайшую пятилетку томография станет доступной, как рентгенография, и крупные районные больницы получат необходимое для этого оборудование», — высказывает мнение медик.

— Нужно, чтобы ФАПы не только оставались на селе, но и получали свое развитие, чтобы фельдшеры имели возможность большей мобильности, ведь доступная и квалифицированная помощь нужна каждому человеку, — говорит заведующая Хотюховском фельдшерско-акушерским пунктом Крупской ЦРБ Анжела Афанасьева. Кроме этого она надеется услышать, как будет строиться работа по профилактике и борьбе с COVID-19.

Главврач Дрогичинской районной больницы, депутат и член президиума районной организации «Белая Русь» Александр Протасевич предлагает обсудить возможности внедрения страховой медицины.

И не только

Делегаты говорят о важности сохранения страны, о том, что «чужих проблем не бывает», немало тех, кто настаивает на «поступательном развитии».

Несколько делегатов вспомнили про общественно-политический кризис, указывая, что «на улицах вопросы не решить». Директор Борисовской детской хореографической школы искусств, депутат Алла Рутковская надеется, что на форуме будет обсуждение, которое позволит его урегулировать. Другие участники съезда говорят, что главное, чтобы в стране была стабильность, «царили мир и благополучие».

— Если мы все будем спокойно жить и работать, поддерживать нашего президента и руководство страны, мы сможем построить сильную и процветающую страну, — уверен председатель Воробьевичского сельисполкома Анатолий Нагулевич.

А председатель Ивьевского сельисполкома Таисия Лось предлагает ввести принудительное трудоустройство для людей, «ведущих асоциальный образ жизни». И надеется, что на собрании рассмотрят вопрос об институте старост, так как это «очень важный орган местного самоуправления». С этом же предложением выступает работница Беларусбанка, депутат Мстиславского районного Совета Валентина Вовк.

Методиста Дятловской районноой библиотеки Марина Бортко волнует отношение людей к белорусскому языку. А индивидуальный предприниматель Ирина Комедина поднимает вопрос развития частных форм собственности в сельской местности, а также изменение механизмов взаимодействия государственных органов и бизнеса при сохранении минимально необходимого уровня контроля со стороны государства.