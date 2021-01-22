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Послы Польши и Литвы так и не вернулись в Минск после отзыва в свои столицы осенью. Это надолго?
22.01.2021 18:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас, которые были отозваны в свои столицы для консультаций еще в октябре, пока не вернулись в Беларусь. Послы Беларуси в этих странах также сейчас находятся в Минске, сообщили TUT.BY информированные источники.
Напомним, дипломатический скандал вспыхнул 2 октября, когда МИД Беларуси, «ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран»,
Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас
Руководители большинства дипмиссий, которые были отозваны на консультации, вернулись в Минск, как рассказали TUT.BY информированные источники, еще осенью. В своих столицах остались лишь посол Польши и посол Литвы. Кроме того, послы Беларуси в Польше и Литве тогда же были отозваны в Минск для консультаций и до сих пор находятся здесь.
Штаты посольств Польши и Литвы в Минске, как того и требовал МИД Беларуси, по-прежнему работают в сокращенном составе. Например, в польском посольстве сейчас работает 18 дипломатов.
— Послы планируют возвращаться, но это должны согласовать обе стороны, — пояснили источники.
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