Послы Польши и Литвы так и не вернулись в Минск после отзыва в свои столицы осенью. Это надолго?

Источник материала: Tut.by

Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас, которые были отозваны в свои столицы для консультаций еще в октябре, пока не вернулись в Беларусь. Послы Беларуси в этих странах также сейчас находятся в Минске, сообщили TUT.BY информированные источники.



Послы стран ЕС у посольства Литвы в Минске. Фото: Представительство ЕС в Беларуси

Напомним, дипломатический скандал вспыхнул 2 октября, когда МИД Беларуси, «ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран», потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество дипломатов: в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 должно остаться 18. Также в МИД Беларуси рекомендовали отозвать послов Литвы и Польши на родину для консультаций.

Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь 5 октября. 9 октября МИД Польши выполнил и требование белорусской стороны и отозвало 32 польских дипломата. Послов также отозвали Германия, Латвия, Эстония , Чехия, Болгария , Великобритания и Румыния . О таком же намерении сообщили в Словакии .

Руководители большинства дипмиссий, которые были отозваны на консультации, вернулись в Минск, как рассказали TUT.BY информированные источники, еще осенью. В своих столицах остались лишь посол Польши и посол Литвы. Кроме того, послы Беларуси в Польше и Литве тогда же были отозваны в Минск для консультаций и до сих пор находятся здесь.

Штаты посольств Польши и Литвы в Минске, как того и требовал МИД Беларуси, по-прежнему работают в сокращенном составе. Например, в польском посольстве сейчас работает 18 дипломатов.

— Послы планируют возвращаться, но это должны согласовать обе стороны, — пояснили источники.