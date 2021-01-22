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Еще один завод по производству удобрений может появиться в Гродно

22.01.2021 19:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 22 янв – Sputnik. Еще одно химическое предприятие по производству удобрений планируют построить в Гродно.

Инвестором и инициатором строительства выступает французская компания, которая в январе утвердила программу проведения оценки воздействия на окружающую среду будущего завода.

Согласно документу, который опубликован на сайте гродненского горисполкома, завод планирует строить французская компания Tessender Group. В качестве площадки выбран один из участков в промышленной зоне "Аульс", расположенной недалеко от ОАО "Гродно Азот". Завод будет специализироваться на выпуске жидких удобрений. Основным продуктом завода станет раствор тиосульфата аммония и его смесь с карбамидно-аммиачной смесью. Основное сырье для производства удобрения является аммиак, который производит "Гродно Азот".

Мощность производства составит 100 тысяч тонн в год, а сам завод будет работать в непрерывном круглосуточном режиме. Продукцию планируют поставлять на рынок Восточной Европы.

В ближайшее время должен быть опубликован отчет ОВОС по новому химическому предприятию, а затем в течение месяца должны пройти общественные обсуждения. По его итогам инвестор будет принимать решение о дальнейшей деятельности.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новое производство планирует построить французская компания, основной продукцией химического завода станет жидкое минеральное удобрение на основе аммиака и...
 
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