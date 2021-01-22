Россия начала выплачивать Беларуси компенсацию за поставленную «грязную нефть»

Источник материала: Tut.by

Российские компании приступили к выплате компенсаций Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу за поставленную весной 2019 года «грязную нефть». Об этом сообщил Мозырский НПЗ.



Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY

«Российские компании в рамках достигнутых договоренностей начали в отношении Мозырского НПЗ процесс компенсации за поставленную весной 2019 года нефть сорта Urals с высоким содержанием хлорорганики. Так, 21 января 2021 года на завод поступил первый транш от „Лукойла“ в размере 1,045 млрд российских рублей (около 14 млн долларов)», говорится в сообщении.

Общая сумма компенсации, по оценкам белорусской стороны, должна составить «порядка 60 млн долларов».

Напомним, «грязная» российская нефть оказалась в нефтепроводе «Дружба» и на некоторое время парализовала работу нефтехимической отрасли в апреле 2019 года. Издержки понесли Мозырский НПЗ и белорусский оператор нефтепровода «Дружба». Власти Беларуси требовали от Москвы компенсации за доставленные неудобства и потери.

В 2020 году российская трубопроводная монополия «Транснефть» утвердила предельный размер выплат на уровне 15 долларов на 1 баррель некондиционной нефти. Мозырский НПЗ успел переработать 563 тысячи тонн «грязного» сырья. Таким образом, Беларусь рассчитывала получить компенсацию в размере 61,6 млн долларов.