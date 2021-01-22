«Неформальная тусовка». Белорусский МИД прокомментировал встречу в Совбезе ООН с участием Тихановской

Источник материала: Tut.by

Беларусь не несет угрозы региональному и глобальному миру и безопасности. В нашей стране есть проблемы, которые требуют решения, но не на площадке ООН. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, комментируя итоги прошедшей сегодня в Совбезе ООН неформальной встречи с участием экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Саму встречу он назвал «неформальной тусовкой».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Беларусь не несет угрозы региональному и глобальному миру и безопасности, никоим образом не угрожает целостности и суверенитету других государств, не вмешивается в их внутренние дела. Мне сложно представить, что кто-то в здравом уме может утверждать обратное. Ну, а от нездоровых фантазий и воспаленного восприятия никто не застрахован. Дальше выводы делайте сами, — заявил представитель белорусского МИД.

Он отметил, что такого же мнения придерживается Россия: «Уверен, что большинству стран — членов ООН это также предельно ясно».

По словам Анатолия Глаза, мероприятие, которое прошло по «формуле Арриа», имеет опосредованное отношение к Совету Безопасности ООН.

— Такие встречи не относятся к числу мероприятий СБ ООН, не предусмотрены Уставом организации, участие членов Совбеза по желанию, да и решений никто не принимает. По сути, в данном случае речь о неформальной тусовке. Притом в интересах исключительно одной группы участников. Этим и объясняется выбор формата.

Что касается свободы слова в Беларуси, которая обсуждалась на встрече, то, как заявил представитель белорусского МИД, проблемы тут не только у Беларуси, «однако искусно симулируя радение за свободу СМИ, отдельные страны инициировали мероприятие именно по нашей стране».

— Да, Беларусь — молодое независимое европейское государство, в котором продолжаются процессы становления как журналистского сообщества, так и правовой системы его регулирования. Да, не все еще гладко и есть объективные вопросы, которые требуют решения. Но натягивать это, хоть и неформально, на площадку ООН просто абсурдно, — уверен Глаз.

Он также отметил «цинизм и откровенное двуличие продолжающей упиваться своим статусом непостоянного члена Совета Безопасности ООН Эстонии» и еще раз обвинил организаторов мероприятия в предвзятости.

— Участникам с альтернативной точкой зрения было просто отказано в регистрации. Наверное, побоялись нарушить срежиссированный ход спектакля. И этот театр с уже далеко не свежими актерами кочует с одной международной площадки на другую. К сожалению, на этот раз фальшивой игрой запятнали стены главной международной организации, — заявил представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

Неформальная встреча в Совете Безопасности ООН прошла 22 января по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США. В ней приняла участие экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, Павел Латушко , а также белорусский журналист Станислав Ивашкевич и британский журналист Гарет Браун. Встреча была посвящена свободе СМИ в Беларуси.