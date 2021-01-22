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Р. Головченко: Модернизация НПЗ позволит компенсировать потери от российского налогового маневра

22.01.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Тема развития регионов звучала и в Новополоцке во время посещения "Нафтана" премьер-министром. Обсуждая перспективы градообразующего предприятия, Роман Головченко отметил, что модернизация НПЗ позволит компенсировать потери от российского налогового маневра. Премьер ознакомился с тем, как идут работы на комплексе замедленного коксования. Объект планируют запустить до конца года. Он включает 19 установок - 12 из них построены, а по некоторым уже подписаны акты ввода в эксплуатацию. Сейчас на строительстве работают около 800 человек. В инвестиционный проект уже вложено более миллиарда долларов.

Развитие нефтехимии также заложено в Программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет. По словам премьера, государство будет и дальше инвестировать в эту отрасль. Однако, концентрируя трудовые ресурсы и производственные силы вокруг крупных городов, нужно не забывать и о районах.

 
 
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Тема развития регионов звучала и в Новополоцке во время посещения "Нафтана" премьер-министром. Обсуждая перспективы градообразующего предприятия, Роман...
 
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