|
Р. Головченко: Модернизация НПЗ позволит компенсировать потери от российского налогового маневра
22.01.2021 22:47 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Тема развития регионов звучала и в Новополоцке
Развитие нефтехимии также заложено в Программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет. По словам премьера, государство будет и дальше инвестировать в эту отрасль. Однако, концентрируя трудовые ресурсы и производственные силы вокруг крупных городов, нужно не забывать и о районах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тема развития регионов звучала и в Новополоцке во время посещения "Нафтана" премьер-министром. Обсуждая перспективы градообразующего предприятия, Роман...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)