Р. Головченко: Модернизация НПЗ позволит компенсировать потери от российского налогового маневра

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Тема развития регионов звучала и в Новополоцке во время посещения "Нафтана" премьер-министром. Обсуждая перспективы градообразующего предприятия, Роман Головченко отметил, что модернизация НПЗ позволит компенсировать потери от российского налогового маневра. Премьер ознакомился с тем, как идут работы на комплексе замедленного коксования. Объект планируют запустить до конца года. Он включает 19 установок - 12 из них построены, а по некоторым уже подписаны акты ввода в эксплуатацию. Сейчас на строительстве работают около 800 человек. В инвестиционный проект уже вложено более миллиарда долларов.

Развитие нефтехимии также заложено в Программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет. По словам премьера, государство будет и дальше инвестировать в эту отрасль. Однако, концентрируя трудовые ресурсы и производственные силы вокруг крупных городов, нужно не забывать и о районах.