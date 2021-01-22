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Развитие инновационных кластеров Беларуси

22.01.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Действительно, мы выдержали этот удар. Теперь надо двигаться дальше. Среди приоритетов развития Беларуси на ближайшие 5 лет наравне с сильными регионами и счастливой семьей - интеллектуальная страна. Речь о развитии науки и образования, поддержке изобретательства, раскрытии научного потенциала и поиске новых инновационных идей. Это и образовательная система нового типа, которая способна отвечать на вызовы современного социально-технологического уклада. Как планируют развиваться инновационные кластеры страны в ближайшем будущем - узнавала Алина Лаппо.

Развитие электротранспорта, машино- и приборостроение, биотехнологии. Какие стимулы для развития инноваций предусматривает программа социально-экономического развития?

Мы находимся в Минском городском технопарке. Это место, где монетизируют интеллектуальные разработки. Десятки изобретений и ноу-хау уже внедрены в производства, медицину и образование. Акцент, конечно же, на полезных инновациях, которые принесут не только пользу, но и прибыль.

Кроме традиционных отраслей производства, в будущем сделают упор на инновационное развитие в сфере лазерного оборудования, инженерии, робототехники и приборостроения.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка: "Всего резидентов у нас сейчас более 40, начинают заезжать новые, все наши резиденты связаны с производством. Смотрим в сторону российского Сколково, с ним общаемся, с Российской торгово-промышленной палатой - для того, чтобы помочь нашим предприятиям выходить на зарубежные рынки".

Помочь стартам довести научные идеи до коммерческой реализации, а в будущем и монетизировать поможет создание инновационных центров. Один из таких открыли в "Великом камне". В планах - создать и центр промышленных технологий. Работать будут по нескольким направлениям: цифровизация в производстве, био- и экотехнологии.

Развитие инновационных кластеров Беларуси

Кирилл Коротеев, первый заместитель гендиректора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка": "Мы сейчас работаем над пятилетней программой развития парка. Это не просто какой-то набор целей и задач, это именно поиск решений, и как развивать парк в таких непростых условиях. Будем делать ставки на развитие малого и среднего бизнеса, на развитие инновационного потенциала, чтобы сохранить то, что имеет Беларусь, и это приумножить".

Беларусь давно стала образцом высоких технологий - в глобальном инновационном индексе - 2020 улучшила свой рейтинг на 8 позиций. На новую пятилетку разрабатывают программу комплексного развития электротранспорта. Туда вошли и новые модели электробусов и грузовиков.

Сергей Щербаков, заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям: "У нас есть отдельные прорывные разработки и много таких, которые позволяют промышленности удерживать темп производств и конкурировать достойно на рынке. Если говорить об обобщенных показателях, то у нас в программе инновационного развития более 60% произведенной продукции идет на экспорт. Именно потому, что это продукция новая, инновационная, и у нее есть своя ниша".

Будущее страны зависит и от качества образования. Это и есть самая настоящая инвестиция в интеллектуальное развитие. В прошлом году по индексу уровня образования у Беларуси 30-я позиция. Сегодня главные ориентиры - прочно связать теорию и практику. Белорусские вузы укрепляют свои позиции из года в год, к концу пятилетки в планах, чтобы треть наших вузов вошли в 5000 лучших университетов мира.

Татьяна Автухова, член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Развитие такого направления, как интеллектуальная страна, позволит активизировать развитие белорусской науки, а также изобретательства и рационализаторства как необходимых условий для развития высокотехнологичного производства".

Цифровизация страны, зеленая экономика, свой электрокар - все это тоже в планах на 5 лет. Новый взгляд, конструктивные инициативы и прорывные идеи государство поддержит.

 
 
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Действительно, мы выдержали этот удар. Теперь надо двигаться дальше. Среди приоритетов развития Беларуси на ближайшие 5 лет наравне с сильными регионами и...
 
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