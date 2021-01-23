Бывшей чиновнице Могилевского горисполкома прокурор попросила 6 лет за коррупцию. Та жалуется на давление КГБ

Источник материала: Tut.by

Бывшая начальница управления культуры Могилевского горисполкома Ирина Жаббарова которую судят по делу о взяточничестве, в последнем слове заявила, что ее вербовали сотрудники КГБ: мол, если она откажется, против нее будет сфабриковано уголовное дело. Об этом сообщает «Радыё Свабода». Подсудимая вины не признает.



Фото: Владими Лапцевич, 6tv.by

Бывшую начальницу управления культуры Могилевского горисполкома Ирину Жаббарову обвиняют в получении взяток на сумму более 31 тыс. рублей. Ей вменяют 8 эпизодов получения взяток. Проходящему по ее делу экс-гендиректору ЗАО «Лазерные шоу-системы» Александру Лексакову вменяется передача чиновнице 550 рублей. Он признал вину, написал явку с повинной и не находится под стражей.

Жаббарова вину отрицает.

Гособвинение попросило приговорить Ирину Жаббарову к 6 годам колонии строгого режима, дать ей штраф в размере 13 500 рублей и лишить ее права занимать руководящие должности на 5 лет. По словам прокурора Татьяны Костюшко, вина подсудимой доказана.

В своем последнем слове бывшая чиновница заявила, что сотрудники КГБ предлагали ей «шпионить и заниматься не свойственной ей деятельностью в отношении американского посольства, людей, которые там присутствуют на закрытых мероприятиях», а также «ее руководства: мэра и его окружения». А отказ, мол, и спровоцировал «ее задержание КГБ». Она настаивала на том, что 23 ноября, когда расследование близилось к завершению, к ней снова пришли сотрудники КГБ и снова предложили сотрудничество «в обмен на то, что все отмотается назад и во всем к ней будет снисходительность».

Александра Лексакова, бывшего главу компании Laser Show Systems, обвинение просит оштрафовать на 10 800 рублей. Он под подпиской о невыезде. Вину признал.

Приговор Жаббаровой и Лексакову вынесут 4 февраля.



Ирина Жаббарова. Фото: Mogilevnews.by

Напомним, в суде 14 декабря Ирина Жаббарова заявляла, что для принуждения к признанию вины следователи КГБ использовали психологическое давление и создавали нечеловеческие условия содержания в СИЗО. По словам экс-чиновницы, на протяжении порядка двух месяцев она содержалась в одиночной камере, где отсутствовали унитаз и холодная вода.

По словам обвиняемой, она также была лишена необходимых женских гигиенических средств. На допрос ее могли вызвать и ночью, где шантажировали возможностью телефонных разговоров с родными: так, мол, добивались от нее необходимых признаний и явки с повинной.

В суде озвучили материалы о том, что через несколько месяцев после задержания в марте 2020 года обвиняемая написала чистосердечное признание и ходатайствовала о заключении досудебного соглашения. Впоследствии она изменила свои показания.

Как теперь объясняет эти действия Ирина Жаббарова, в течение долгого времени она не могла встретиться со своим прежним адвокатом. Позднее в его присутствии и под диктовку следователя она написала якобы требуемые следствием показания. В частности, указала названные силовиками суммы взяток, поскольку рассчитывала, что ее выпустят из-под стражи, а наказание не будет связано с лишением свободы.

После того как Жаббарова, по ее словам, поняла, что следствие не собирается выполнять свои обещания, она изменила показания. Также женщина сменила и защитника — с лета и по сегодняшний день ее защиту осуществляет минский адвокат Луговая.

На вопросы судьи и представителя гособвинения о том, почему же она не указывала о давлении и не писала жалобы, Жаббарова рассказала, что ей угрожали, чтобы она этого не делала, и тем самым не оставляли выбора. «Там у человека никаких прав нет», — заявила подсудимая.