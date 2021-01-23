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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (18-24 января 2021 года)

23.01.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья вырос на 0.8% и составил 1337 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0.1% и составляет на данный момент 1300 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 37 $/м2. Это максимальное значение за 9 недель. А вот статистика по реальным сделкам за декабрь говорит о том, что цены снижаются. За месяц - на 2,5%.

Отопление

В последние дни высшие силы явно испытывают белорусский ЖКХ на прочность. Каждый час где-то в стране прорываются трубы, случаются потопы и отключается отопление. Самая крупная авария произошла в Московском районе Минска. Там из-за трещины в компенсирующем устройстве (попросту — в трубе) без горячей воды и тепла остались сотни домов. В микрорайонах Малиновка, Юго-Запад и Михалово даже пришлось отменить занятия в школах. Мы побывали на месте аварии и спросили у местных жителей, как они переживают чрезвычайную ситуацию.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (18-24 января 2021 года)

Инвестпрограмма

Инвестпрограмма столицы на 2021 года больше всего денег предусматривает на «Минск-Мир» и метро. В общей госпрограмме по стране тоже расписаны траты на разные проекты, но ее будут переделывать, поскольку Александр Лукашенко сказал, что надо убрать "социальные проекты, без которых можно обойтись" и подумать, как нагрузить налогами бизнес еще сильнее.

Долгожданный проект

«А-100 Девелопмент», наконец, запускает продажи квартир в ЖК «Депо». Но цена многих шокировала. Подробности в нашем материале.

Строительство

Правительство Беларуси утвердило объемы строительства жилья в Беларуси на 2021 год. Мы посмотрели, насколько эти планы изменились по сравнению с 2020-м и предыдущими годами. Как бы там ни было, строить в этом году будет трудно. Кризис не даст расти ценам на жилье. И когда будет дно цен, от которого можно будет оттолкнуться, тоже неясно. Правда, есть интересное мнение о том, насколько могут снизиться цены в новостройках в нынешний кризис.

«СИ-трейдинг» продолжает предлагать квартиры в жилом доме «Гастелло Резиденс»: застройщик внес изменения в проектную декларацию за 9 декабря 2020 года, а также опубликовал новую.

Секретную новостройку на Немиге возвели за 12 месяцев и 17,6 млн рублей. Посмотрите, как сейчас выглядит «дом для избранных».

В отношении руководства застройщика «Грушевского посада» начата новая проверка «по факту мошенничества». Тем временем, на стройплощадке жилого комплекса демонтируют последний кран.

Земля

Рядом с Налибокской пущей продают «красивейший участок» в 25 соток за $ 17 тысяч с торгом.

Деньги

Семейный капитал могут распространить на немногодетных.

Инвестиции

Белорусы привыкли считать покупку квартиры или дома инвестицией. Они активно собирают деньги, чтобы купить недвижимость, ожидая, что в дальнейшем она вырастет в цене. Но на самом деле покупка жилья — это не инвестиция, а обычная трата денег, которая, в лучшем случае, повлияет на комфорт жизни проживающего там человека. Неожиданно, да? Но именно так считает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб, и он объясняет почему.

Регионы

В Солигорске строят жилой дом «London» с двухуровневыми квартирами.

Гомельчанам предложили строить квартиры в пригороде от 430 долларов за метр. Кроме того, в Гомельской области построят 5 домов для многодетных. Деньги дадут китайцы.

Под строительство частных домов выделят 4 новых площадки рядом с Брестом.

Дачи и частные дома

Под Минском за $ 55 тысяч продается однокомнатный коттедж.

Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за $ 135 тысяч или стильный монохром в Гатово за $ 120 тысяч? Посмотрите и голосуйте, какой вам больше нравится.

Коммерческая недвижимость

Авторынок «Малиновка» выставлен на продажу за $ 17 миллионов. Что это значит для Минска? Исчезнет ли рынок? Мы решили съездить в по-настоящему уникальное место, чтобы поговорить с продавцами всего, что нужно для автолюбителей. Репортаж о безысходности, надеждах и вере в лучшее от представителей уходящей эпохи уличной (и не только) торговли.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (18-24 января 2021 года)

Россиянин хочет купить заброшенный лагерь под Минском и открыть там майнинговую ферму с собственной криптовалютой.

«Банк Дабрабыт» выставил на аукцион свое отделение в центре Минска.

В Каменной Горке начали возводить ФОК с катком и бассейном.

«НикаПроект» предлагает коммерческие помещения в строящемся ЖК на Прилукской.

Сравните рендеры бизнес-центра на Октябрьской площади в Минске с тем, что получилось.

Жилье и инфраструктура

Нуждающимся в жилье хотят предложить строиться без очереди, но в маленьких городках и селах.

Пять школ, два детсада и другие социальные объекты построят и запроектируют в Минске в 2021 году.

Минск отказывается от строительства встроенных детсадов. Причина — экономически невыгодно.

Аренда

По словам риэлтеров, за год цены на арендные квартиры в столице упали на 15%. В основном падение произошло в сентябре-октябре прошлого года, когда заметно снизился спрос на жилые помещения. За последние месяцы на рынке кардинально ничего не поменялось. Предложение по-прежнему намного превышает спрос, но ставки сохраняются на прежнем уровне. Текущую ситуацию на рынке мы обсудили с начальником отдела аренды жилья агентства недвижимости «Мольнар» Павлом Таратута.

ЖКХ

В Минске при -15°C на ул. Карвата прорвало трубы отопления.

С 20 января в 6 районах Минска из крана должна течь цветная вода.

Александр Лукашенко рассказал, как уйти от использования российского газа: «Мы должны отапливать города дровами».

Первый энергоблок АЭС снова включен в сеть.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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