Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (18-24 января 2021 года)

Инвестпрограмма

Инвестпрограмма столицы на 2021 года больше всего денег предусматривает на «Минск-Мир» и метро. В общей госпрограмме по стране тоже расписаны траты на разные проекты, но ее будут переделывать, поскольку Александр Лукашенко сказал, что надо убрать "социальные проекты, без которых можно обойтись" и подумать, как нагрузить налогами бизнес еще сильнее .

Долгожданный проект

«А-100 Девелопмент», наконец, запускает продажи квартир в ЖК «Депо». Но цена многих шокировала. Подробности в нашем материале .

Строительство

Правительство Беларуси утвердило объемы строительства жилья в Беларуси на 2021 год. Мы посмотрели , насколько эти планы изменились по сравнению с 2020-м и предыдущими годами. Как бы там ни было, строить в этом году будет трудно. Кризис не даст расти ценам на жилье. И когда будет дно цен, от которого можно будет оттолкнуться, тоже неясно. Правда, есть интересное мнение о том, насколько могут снизиться цены в новостройках в нынешний кризис.

«СИ-трейдинг» продолжает предлагать квартиры в жилом доме «Гастелло Резиденс»: застройщик внес изменения в проектную декларацию за 9 декабря 2020 год а, а также опубликовал новую .

Секретную новостройку на Немиге возвели за 12 месяцев и 17,6 млн рублей. Посмотрите , как сейчас выглядит «дом для избранных».

В отношении руководства застройщика «Грушевского посада» начата новая проверка «по факту мошенничества». Тем временем, на стройплощадке жилого комплекса демонтируют последний кран .

Земля

Рядом с Налибокской пущей продают «красивейший участок» в 25 соток за $ 17 тысяч с торгом.

Деньги

Семейный капитал могут распространить на немногодетных.

Инвестиции

Белорусы привыкли считать покупку квартиры или дома инвестицией. Они активно собирают деньги, чтобы купить недвижимость, ожидая, что в дальнейшем она вырастет в цене. Но на самом деле покупка жилья — это не инвестиция, а обычная трата денег, которая, в лучшем случае, повлияет на комфорт жизни проживающего там человека. Неожиданно, да? Но именно так считает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб, и он объясняет почему .

Регионы

В Солигорске строят жилой дом «London» с двухуровневыми квартирами.

Гомельчанам предложили строить квартиры в пригороде от 430 долларов за метр. Кроме того, в Гомельской области построят 5 домов для многодетных . Деньги дадут китайцы.

Под строительство частных домов выделят 4 новых площадки рядом с Брестом .

Дачи и частные дома

Под Минском за $ 55 тысяч продается однокомнатный коттедж.

Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за $ 135 тысяч или стильный монохром в Гатово за $ 120 тысяч? Посмотрите и голосуйте , какой вам больше нравится.

Коммерческая недвижимость