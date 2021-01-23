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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (18-24 января 2021 года)
23.01.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Отопление
В последние дни высшие силы явно испытывают белорусский ЖКХ на прочность. Каждый час где-то в стране прорываются трубы, случаются потопы и отключается отопление. Самая крупная авария произошла в Московском районе Минска. Там из-за трещины в компенсирующем устройстве (попросту — в трубе) без горячей воды и тепла остались сотни домов. В микрорайонах Малиновка, Юго-Запад и Михалово даже пришлось отменить занятия в школах. Мы побывали на месте аварии и спросили у местных жителей,
Инвестпрограмма
Инвестпрограмма столицы на 2021 года больше всего денег
Долгожданный проект
«А-100 Девелопмент», наконец, запускает продажи квартир в ЖК «Депо». Но цена многих шокировала. Подробности в
Строительство
Правительство Беларуси утвердило объемы строительства жилья в Беларуси на 2021 год. Мы
«СИ-трейдинг» продолжает предлагать квартиры в жилом доме «Гастелло Резиденс»: застройщик внес изменения в
Секретную новостройку на Немиге возвели за 12 месяцев и 17,6 млн рублей.
В отношении руководства застройщика «Грушевского посада»
Земля
Рядом с Налибокской пущей
Деньги
Семейный капитал
Инвестиции
Белорусы привыкли считать покупку квартиры или дома инвестицией. Они активно собирают деньги, чтобы купить недвижимость, ожидая, что в дальнейшем она вырастет в цене. Но на самом деле покупка жилья — это не инвестиция, а обычная трата денег, которая, в лучшем случае, повлияет на комфорт жизни проживающего там человека. Неожиданно, да? Но именно так считает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб, и он
Регионы
В Солигорске
Гомельчанам
Под строительство частных домов
Дачи и частные дома
Под Минском за $ 55 тысяч
Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за $ 135 тысяч или стильный монохром в Гатово за $ 120 тысяч?
Коммерческая недвижимость
Авторынок «Малиновка» выставлен на продажу за $ 17 миллионов. Что это значит для Минска? Исчезнет ли рынок? Мы решили съездить в по-настоящему уникальное место, чтобы поговорить с продавцами всего, что нужно для автолюбителей.
Россиянин
«Банк Дабрабыт»
В Каменной Горке
«НикаПроект»
Жилье и инфраструктура
Нуждающимся в жилье
Пять школ, два детсада и другие социальные объекты
Минск
Аренда
По словам риэлтеров, за год цены на арендные квартиры в столице упали на 15%. В основном падение произошло в сентябре-октябре прошлого года, когда заметно снизился спрос на жилые помещения. За последние месяцы на рынке кардинально ничего не поменялось. Предложение по-прежнему намного превышает спрос, но ставки сохраняются на прежнем уровне. Текущую ситуацию на рынке мы
ЖКХ
В Минске при -15°C на ул. Карвата
С 20 января в 6 районах Минска из крана
Александр Лукашенко
Первый энергоблок АЭС
Редакция Realt.by
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Реальные цены сделок за декабрь, секретный дом и бесконечные проблемы “Грушевского посада”. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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