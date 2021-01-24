Что происходит в Беларуси 24 января

Источник материала: Tut.by

По данным правозащитников, не менее 150 человек задержано в субботу, 23 января, на несанкционированных акциях в Беларуси. ГУВД Мингорисполкома сообщило о задержании 100 «наиболее активных лиц». Какая ситуация будет в воскресенье — покажет наш онлайн.