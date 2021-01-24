Деревообработка в Беларуси получила мощный импульс за последние несколько лет

Источник материала: БT

В свое время "серый бизнес" прикрыли в лесной отрасли, запретив вывозить из страны лес-кругляк. Президент нацелил предприятия исключительно на максимальную переработку. Зачем вывозить сырье, если можно и самим на нем хорошо заработать? Переработанная древесина кратно добавляет в стоимости. А значит, позволяет с лихвой заработать экономике и людям!

Как бывает - можно увидеть на примере европейской Украины, где контрабанда леса в ЕС приобрела гигантские масштабы. В основном противозаконная вырубка проводится под видом санитарной - используются деревья хорошего качества, не предназначенные для сырьевых поставок. Еще несколько лет назад объем таких контрабандных поставок из Украины в Европу достиг 1 миллиарда долларов в год.

В Беларуси деревообработка получила мощный импульс за последние несколько лет. Объемы производства выросли в три раза (с 2 до 6 млн кубометров) - и это только по концерну "Беллесбумпром". Ежегодно в отрасль приходит порядка 300 молодых специалистов - средняя зарплата за прошлый год составила 1200 рублей. Убыточных предприятий нет. Но мы-то помним истерику белорусских псевдонезависимых экспертов по поводу модернизации предприятий в отрасли. Сегодня очевидно, что инвестиции себя оправдывают. Не помешала, к слову, и пандемия. Минувший год, вопреки COVID-19, показал рекордные цифры. О лесном богатстве Беларуси (в прямом смысле этого слова) - Вероника Бута.

Долго можно смотреть на это эффектное зрелище. Могучая стальная "рука" тянется к дереву и сливается в танце, где каждое движение буквально пропитано страстью.

Харвестеров и форвардеров иногда романтично называют мужем и женой - всегда работают в паре! Но для кого лесозаготовка - это бизнес, совсем не до романтики и метафор. Для них этот танец, скорее, схватка с конкурентами.

Копыльский опытный лесхоз. Первый харвестер здесь появился в 2012-м. Сегодня таких незаменимых машин в хозяйстве уже 5. А это уже совсем другие скорости. Не только плановые работы в срок, но и оперативные вмешательства на случай, скажем, засухи или незваного гостя короеда.

Ставку на переоснащение делают в целом по стране. Количество спецтехники в отрасли за пятилетку увеличилось практически вдвое. И это не предел. В планах на этот год - закупить еще порядка 35 харвестеров и 39 форвардеров. Тот случай, когда инвестиций не жалко. Результат налицо. Чистая прибыль увеличилась в 6 раз, а убыточных предприятий в отрасли и вовсе нет! Плюс показал и прошедший, непростой 2020-й. Сработали на историческом максимуме!

Главный инженер Копыльского лесхоза не без гордости делится успехами. Когда во всем мире многие на фоне пандемии закрывались, они работали. И не прогадали. Цены на древесину ожидаемо пошли вверх. Все три линии загружены на 100%. Подросла и зарплата. Около полутора тысяч рублей в среднем за прошлый год.

Вкладывают в развитие. В планах на этот год автоматизировать один из цехов - на выходе это продукция с более высокой стоимостью. В прошлом же году построили новый сушильный комплекс - он тоже вскоре окупится. К слову, начинка белорусская.

26 тысяч тонн пиломатериалов в год. 80% - на экспорт. Эта машина загружается на Литву. Среди покупателей также Латвия, Германия, Дания... Из нашей древесины делает мебель и хорошо известный шведский производитель. Низкосортное сырье тоже в деле. Из них получаются, как оказалось, очень востребованные деревянные поддоны - тоже за рубеж.

Сергей Евсюченя, главный инженер Копыльского опытного лесхоза: "В процессе производства пиломатериалов получаются отходы деревообработки - щепа, опилки. Щепа для отопления сушильного комплекса и для гранул древесных. Местным ЖКХ - для отопления Копыля. Копыль отапливается щепой".

Частично отходы - и на пеллетное производство. Запустили в прошлом году. Реализовали уже более 12 тыс тонн.

Запуск пеллетных заводов гарантирует безотходную переработку. А в мусор уходило порядка 3 млн кубов, говоря народным языком, бракованной древесины. А это живые деньги! Разработать программу по строительству таких предприятий по всей стране - поручение президента. Сегодня их 7. В ближайших планах строительство еще нескольких.

Сугубо цифры. Производственные мощности по выпуску пеллетов выросли до 530 тысяч тонн, а это переработка дополнительно полумиллиона кубов низкокачественной древесины. Сотня рабочих мест и плюс 15 млн долларов выручки (казалось бы, из мусора).

Технология европейская - спецтехника шинкует отходы древесины, затем высушивает и прессует в гранулы. Уже выпустили почти 6,5 тысячи тонн хвойного и популярного в Евросоюзе топлива. Кстати, на экспорт он почти весь и уходит.

Преобладающая экспортная линия - это, конечно, благо для предприятий. Ежегодное потребление в мире топливных гранул - более 40 млн тонн. Но это не повод игнорировать внутренний рынок, где местные виды топлива тоже найдут применение.

И это тема отдельных поручений президента. На этой неделе к ним еще раз вернулись.

Да, пока в Беларуси новый вид топлива не прижился. Покупают лишь считанные тонны. Изменить ситуацию сможет появление в стране собственного производства специального оборудования. Ведь в обычную печь, оказывается, его не бросишь.

Владимир Косенков, директор ГЛХУ "Кличевский лесхоз": "6 тонн пеллет заменяют 18 кубометров дров. Но нужно наладить выпуск экономичных котлов с высоким коэффициентом полезного действия. Как промышленных, так и маленьких котлов для индивидуального пользования. Хорошая автоматика, хороший металл. Т. е. - это нужно начинать с нуля".

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси: "В ближайшее время будут пересмотрены подходы к использованию газа в виде топлива. Мы обсчитаем всю целесообразность перехода с газа на щепу, пеллеты, брикеты и так далее, и соответствующие решения будут приняты".

Алеся Казак, лесничий Бобовлянского лесничества: "Очень активное производство - лес закончится…. В прошлом году вырубили 43 га, посадили около 50 га. Новый лес здесь появится уже весной".

Лес - это подарок природы, как часто напоминает президент. Именно хозяйский подход - во главе угла лесной промышленности страны. Несмотря на активный рост переработки, ежегодно лес прирастает новыми деревьями. И сегодня в стране едва ли не каждый второй - "зеленый" гектар!

Здесь зарождается белорусский лес будущего! Это Республиканский селекционно-семеноводческий центр, иными словами - настоящая лесная биофабрика.

Владислав Тетеренок, директор Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра: "Это сокращения затрат лесхозов и плюс приживаемость. Поэтому качество лесов улучшается. Центр позволяет на должном уровне выращивать качественный посадочный материал. Тут применены все новейшие мировые технологии".

И в первую очередь апробирован финский опыт. Главное новшество - закрытая корневая система, когда будущие деревья высаживают с кубиком торфа. Это позволяет выращивать саженцы едва ли не круглый год - с марта и до поздней осени.

Уход - словно за ребенком. Специалисты часто шутят: все, как у человека. Родить ребенка - это одно, а вот вырастить его…

Технологию активно внедряют по всей стране - за три года построили 4 специальных комплекса. Благодаря передовому опыту темпы берут высокую планку! Отборного посадочного материала стало в два раза больше. Причем не только хвойных, переносят опыт и на лиственные деревья. Сегодня белорусский лес создается наполовину из отборных саженцев.

Укрепить высокие европейские позиции (а Беларусь в десятке лучших) - задача для всех, кто так или иначе задействован в лесной отрасли. Баланс между экономикой и экологией - залог нашего богатства.