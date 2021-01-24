Беларусь и Россия - крупные торговые партнеры в машиностроении, энергетике, строительстве, агропромышленном комплексе

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Беларусь и Россия всегда были крупными торговыми партнерами, вполне возможно, и по причине тесных региональных контактов. Конечно, людям, как правило, в память врезаются споры, бывает и такое, но, разумеется, они не сопоставимы по масштабам со степенью партнерства в машиностроении, энергетике, строительстве, агропромышленном комплексе. Наше молоко, сыры, бытовую или сельскохозяйственную технику знают даже в самых отдаленных субъектах федерации.

При этом, пройдя путь в тысячи километров до российских прилавков, белорусская продукция не вызывает сомнений в качестве. К слову, одной из главных площадок для наращивания товарооборота является Форум регионов. Только на последнем страны подписали более 70 соглашений. О взаимовыгодном добрососедстве - Елена Витко.

30 лет Алексей Ожиганов курсирует по архангельским маршрутам. Рабочий тест-драйв начинался с ЛиАЗа, затем был ПАЗ. А сейчас встречает пассажиров на МАЗе.

Алексей Ожиганов, водитель автобуса: "Там на ЛиАЗах частенько поломки были, а в коробке на МАЗе все хорошо. Все включается плавно, мягенько . В управлении это хорошая машина, нравится мне… Двигатель хороший, ремонтировать легко. Это в ПАЗ залезешь - ничего не разобрать. А тут все близко! Продуманная машина, хорошая".

Первые белорусские автобусы на улицах Архангельска появились три года назад. Сегодня в городском автопарке их почти 30.

Николай Карягин, гендиректор ООО "Архтрансавто": "Где-то процент транспортной работы по техническому состоянию составляет от 97 до 98 процентов транспортной работы. Поэтому если данный тип автобуса обслуживать своевременно и относиться к нему бережливо, то для данного автобуса эксплуатация в годовом исчислении практически не существует".

Перемещаемся в Калининград. Здесь 130 белорусских автобусов. Их преимущество и удобство жители оценили.

Елена Пасынко, кондуктор: "Эти автобусы такие удобные, оборудованы специальными устройствами для людей с инвалидностью, для пожилых людей, для мамочек с колясками. Большие панорамные окна, очень светло в салоне, красиво. Всегда тепло".

Александр Ершов, директор МКП "Калининградгортранс": "Люди стремятся попасть на эти автобусы, потому что действительно комфортабельные, очень удобное расположение, эргономика водительского места - и все стремятся попасть на эти автобусы".

Белорусские автобусы действительно заняли свою нишу в России. Продукция Минского автомобильного завода там колесит уже 25 лет. Стандарты и опции за четверть века, конечно, были разные. Но соотношение цена/качество - неизменно.

Перед тем как поставить транспорт в какой-либо регион России, его адаптируют, учитывая климат и местные особенности. При этом может меняться не только техническая начинка - даже цвет. Например, в городе на Неве ходят лазурные автобусы, а в "янтарном Калининграде" - оранжевые. А вот эта белая партия вскоре отправится в Ярославль, Пермь и Тулу. К слову, только в прошлом году Минский автомобильный завод экспортировал в страну-соседку более 800 автобусов.

В среднем туда уходят около 40% от общего объема пассажирской техники. Среди основных партнеров - Москва, Санкт-Петербург, Самара, Тюмень. В большом количестве МАЗы можно встретить также в Краснодарском крае, Республике Татарстан и в Красноярске. При этом в портфеле заказов всегда есть и новые регионы.

Владимир Дормаш, заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ": "Из регионов-открытий (мы всегда смотрим, куда в предыдущие годы нам не всегда получалось заходить) за 2020 год стоит отметить это Забайкальский край - Улан-Удэ, там нашей техники не было новой. И, наверное, Республику Башкортостан. В предыдущем 2019-м такими регионами являлись, например, Камчатка - тоже там дальний регион. Были в Сахалине, Приморье, а в Камчатке не было. В 2019-м начали поставлять, в 2020-м продолжили. Уже на данный момент у наших партнеров, дилеров есть заказы - снова будем готовиться туда к поставке".

Сергей Гунько, первый замминистра промышленности Беларуси: "Что касается пассажирского транспорта, здесь, конечно, РФ рассматривает возможность не классической поставки наших, например, дизельных автобусов, а это уже либо газовая техника, либо электробусы. Очень успешно проходят переговоры в Северо-Западном округе, и есть понимание, есть даже опыты эксплуатации нашего электробуса, поэтому мы, похоже, можем выйти на достаточно хорошие контракты в этом направлении".

Есть интерес и к коммунальной технике. Например, Приморский край перед Новым годом получил 43 трактора Belarus, 2 погрузчика "Амкодор" и самосвал МАЗ. На этом не останавливаются.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России: "Мы видим, что это надежно. Поставщики укладываются в сроки, предъявленные контрактами, не подводят. Но и наши торговые сети сейчас будут работать с сельхозпредприятиями Беларуси, чтобы жители Приморского края могли приобретать белорусскую продукцию высокого качества. Здесь также мы наметили сотрудничество по сельскому хозяйству. И буквально с февраля мы начнем работать и в этом направлении".

К слову, белорусским опытом в сельском хозяйстве регионы России интересуется давно. На острове Сахалин даже реализован (и сейчас успешно существует) проект молочно-товарной фермы с агрогородком. За основу взяли наши проверенные технологии - это беспривязное содержание буренок и автоматизированное доение.

Кстати, сельское хозяйство как приоритет развития региона в свое время определил Олег Кожемяко (ныне губернатор Приморского края, а ранее - Сахалинской области). Основным драйвером сотрудничества (впрочем, как и сейчас) стали взаимные визиты.

Владимир Степук, советник-посланник посольства Беларуси в России: "Та деловая активность, что состоялась в прошлом году, это и обмен визитами, в т. ч. и губернаторами российских регионов, в Беларусь. И те делегации, которые посещали РФ, позволили сохранить активность. Также важно отметить, что более 70% белорусского экспорта по итогам января-ноября 2020 года составили такие регионы России, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Краснодарский край, Ростовская область. Это показывает то, что интерес к нашей продукции есть, и он нарастает. На сегодня тоже важно отметить особенно седьмой форум, который прошел в Минске и принес свою лепту".

Напомним, итоги прошлогоднего форума рекордные - это более 70 соглашений о сотрудничестве и контрактов на сумму свыше 750 миллионов долларов. Это серьезный вклад не только в развитие межрегиональных нитей. Для двух стран - это фундамент для глобального торгово-экономического партнерства.