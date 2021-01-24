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Главный критерий - эффективность вложений и отдача. Государственная инвестпрограмма будет доработана

24.01.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Четверг стал настоящим "днем правительства" во Дворце Независимости. У Совмина накопились вопросы, которые требовали обсуждения на высшем уровне, причем срочно, дабы не терять время и не стопорить многие процессы.

Чем руководствуется президент при принятии решений? В первую очередь - целесообразностью и экономической эффективностью. От Александра Лукашенко в адрес Совмина если и звучала критика, то только по делу. Президент не раз отмечал: экономика - это главное, что нельзя упустить из виду в это непростое время. Среди приоритетов - четкое распределение государственных инвестиций, где вложение каждого рубля должно быть обосновано. Актуально и для обсуждаемой на встрече госинвестпрограммы. Ежегодно в нее включают объекты - социальные и инфраструктурные, которые нужно довести до ума.

Это ни в коем случае не отход от социальных ориентиров! Но если жизнь преподносит нам неожиданные сценарии, такие как COVID, нужно реагировать! Государственная инвестпрограмма будет доработана. Главный критерий предстоящих корректировок - эффективность вложений и отдача. Руководствоваться будут принципом рациональности и справедливости. Еще одобрены подходы по корректировке законодательства о хозобществах. Что важно: при совершенствовании правового поля отношение к приватизации остается прежним. Развитию партнерства государства и частника - зеленый свет, но созданное народом - неприкосновенно.

Правительство предложило также пролонгировать действующие условия работы агроэкобизнеса, сохранив льготные кредиты и налоговые ставки. Президент поддержал. С оговоркой - пока до 2025 года, поручив в целом посмотреть на отрасль, провести ревизию - все ли по назначению используют поддержку. Еще одно поручение - ввести жесткие меры за нарушение законов в сфере налогообложения, это касается и зарплат в конвертах. Для "серого" бизнеса должна быть предусмотрена серьезная ответственность. За образец предложено взять законодательство США!

 
 
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Четверг стал настоящим "днем правительства" во Дворце Независимости. У Совмина накопились вопросы, которые требовали обсуждения на высшем уровне, причем срочно,...
 
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