"Беларусь: 20 лет в цифрах". Помышленность

Источник материала: БT

История развития промышленности - это фактически история современного белорусского государства. В разные годы в зависимости от ситуации на внешних рынках, потребностей Беларуси перед промышленниками ставились конкретные задачи – будь то рост производительности труда, диверсификация экспорта или внедрение инноваций.



Мы попытались собрать самые яркие цифры. Вашему вниманию - версия Агентства теленовостей: как выглядит промышленность страны за 20 лет в цифрах.