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"Беларусь: 20 лет в цифрах". Помышленность

25.01.2021 08:33 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

История развития промышленности - это фактически история современного белорусского государства. В разные годы в зависимости от ситуации на внешних рынках, потребностей Беларуси перед промышленниками ставились конкретные задачи – будь то рост производительности труда, диверсификация экспорта или внедрение инноваций.

Мы попытались собрать самые яркие цифры. Вашему вниманию - версия Агентства теленовостей: как выглядит промышленность страны за 20 лет в цифрах.

 
Теги: Новости
 
 
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История развития промышленности - это фактически история современного белорусского государства. В разные годы в зависимости от ситуации на внешних рынках,...
 
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