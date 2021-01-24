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"Беларусь: 20 лет в цифрах". Помышленность
25.01.2021 08:33 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
История развития промышленности - это фактически история современного белорусского государства. В разные годы в зависимости от ситуации на внешних рынках, потребностей Беларуси перед промышленниками ставились конкретные задачи – будь то рост производительности труда, диверсификация экспорта или внедрение инноваций.
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История развития промышленности - это фактически история современного белорусского государства. В разные годы в зависимости от ситуации на внешних рынках,...
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