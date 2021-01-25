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Чиновники придумали, как законодательно «закрепить статус» Всебелорусского народного собрания

25.01.2021 08:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чиновники намерены на законодательном уровне закрепить статус Всебелорусского народного собрания. Для этого хотят внести изменения в законодательство о республиканских и местных собраниях. Напомним, Александр Лукашенко в начале декабря прошлого года заявил, что Всебелорусское народное собрание, по его мнению, надо сделать конституционным органом.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Изменения с учетом практикоприменения намерены внести в Закон от 12 июля 2000 года № 411-З «О республиканских и местных собраниях». Это предусмотрено планом подготовки законопроектов на этот год. Новшества намерены подготовить к ноябрю этого года, а в марте 2022-го представить на рассмотрение парламенту.

В обосновании к плану подготовки законопроектов на 2021 год (оно имеется в распоряжении редакции) указано, что внесение изменений «обусловлено необходимостью усиления авторитета такого важнейшего общественного института в обсуждении вопросов республиканского значения, как Всебелорусское народное собрание, которое является разновидностью республиканского собрания».

«Представляется оправданным закрепить статус Всебелорусского народного собрания. Также необходимо перечислить в законе конкретные вопросы, рассматриваемые на Всебелорусском народном собрании, определить юридическую силу принимаемых им решений, периодичность проведения, а также уточнить ключевые вопросы его организации и проведения», — говорится в обосновании к плану подготовки законопроектов на нынешний год.

Чиновники считают, что принятие закона «будет способствовать усилению роли граждан в реализации ими конституционного права на участие в решении государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представителей».

Что говорили чиновники и эксперты насчет идеи превратить ВНС в конституционный орган

В начале декабря прошлого года Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Он предложил избирать делегатов на Всебелорусское народное собрание на пятилетний срок. Работать они будут на общественных началах. При этом их роль и статус значительно повысят: им будут подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы.

Эксперты, комментируя это заявление Лукашенко, высказывали версии, что, к примеру, «фиктивному органу, который реже собирается и более контролируемый, хотят дать более «существенные полномочия». Было также мнение, что Всебелорусское народное собрание (аналог съезда КПСС) могут прописать в Конституции как орган, определяющий основные направления внутренней и внешней политики, а его Президиум (аналог Политбюро ЦК КПСС) — как руководящий государственный орган в период между съездами. А Лукашенко, соответственно, может стать главой Президиума.

Ранее сообщалось, что в этот раз на «народном вече» будут представлены конституционные изменения. Премьер-министр Роман Головченко заявил: отличие предстоящего народного собрания от предыдущих заключается в том, что на него будут выноситься не только вопросы социально-экономического развития страны, но и общественно-политического развития Беларуси.

ВНС, как планируется, пройдет 11−12 февраля.

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Чиновники намерены на законодательном уровне закрепить статус Всебелорусского народного собрания. Для этого хотят внести изменения в законодательство о...
 
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