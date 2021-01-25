|
Чиновники придумали, как законодательно «закрепить статус» Всебелорусского народного собрания
25.01.2021 08:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Чиновники намерены на законодательном уровне закрепить статус Всебелорусского народного собрания. Для этого хотят внести изменения в законодательство о республиканских и местных собраниях. Напомним, Александр Лукашенко в начале декабря прошлого года
Изменения с учетом практикоприменения намерены внести в Закон от 12 июля 2000 года № 411-З «О республиканских и местных собраниях». Это предусмотрено
В обосновании к плану подготовки законопроектов на 2021 год (оно имеется в распоряжении редакции) указано, что внесение изменений «обусловлено необходимостью усиления авторитета такого важнейшего общественного института в обсуждении вопросов республиканского значения, как Всебелорусское народное собрание, которое является разновидностью республиканского собрания».
«Представляется оправданным закрепить статус Всебелорусского народного собрания. Также необходимо перечислить в законе конкретные вопросы, рассматриваемые на Всебелорусском народном собрании, определить юридическую силу принимаемых им решений, периодичность проведения, а также уточнить ключевые вопросы его организации и проведения», — говорится в обосновании к плану подготовки законопроектов на нынешний год.
Чиновники считают, что принятие закона «будет способствовать усилению роли граждан в реализации ими конституционного права на участие в решении государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представителей».
Что говорили чиновники и эксперты насчет идеи превратить ВНС в конституционный орган
В начале декабря прошлого года Александр Лукашенко
Эксперты,
Ранее
ВНС, как планируется, пройдет 11−12 февраля.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чиновники намерены на законодательном уровне закрепить статус Всебелорусского народного собрания. Для этого хотят внести изменения в законодательство о...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)