Чиновники придумали, как законодательно «закрепить статус» Всебелорусского народного собрания

Источник материала: Tut.by

Чиновники намерены на законодательном уровне закрепить статус Всебелорусского народного собрания. Для этого хотят внести изменения в законодательство о республиканских и местных собраниях. Напомним, Александр Лукашенко в начале декабря прошлого года заявил , что Всебелорусское народное собрание, по его мнению, надо сделать конституционным органом.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Изменения с учетом практикоприменения намерены внести в Закон от 12 июля 2000 года № 411-З «О республиканских и местных собраниях». Это предусмотрено планом подготовки законопроектов на этот год. Новшества намерены подготовить к ноябрю этого года, а в марте 2022-го представить на рассмотрение парламенту.

В обосновании к плану подготовки законопроектов на 2021 год (оно имеется в распоряжении редакции) указано, что внесение изменений «обусловлено необходимостью усиления авторитета такого важнейшего общественного института в обсуждении вопросов республиканского значения, как Всебелорусское народное собрание, которое является разновидностью республиканского собрания».

«Представляется оправданным закрепить статус Всебелорусского народного собрания. Также необходимо перечислить в законе конкретные вопросы, рассматриваемые на Всебелорусском народном собрании, определить юридическую силу принимаемых им решений, периодичность проведения, а также уточнить ключевые вопросы его организации и проведения», — говорится в обосновании к плану подготовки законопроектов на нынешний год.

Чиновники считают, что принятие закона «будет способствовать усилению роли граждан в реализации ими конституционного права на участие в решении государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представителей».

Что говорили чиновники и эксперты насчет идеи превратить ВНС в конституционный орган

В начале декабря прошлого года Александр Лукашенко заявил , что Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Он предложил избирать делегатов на Всебелорусское народное собрание на пятилетний срок. Работать они будут на общественных началах. При этом их роль и статус значительно повысят: им будут подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы.

Эксперты, комментируя это заявление Лукашенко, высказывали версии, что, к примеру, «фиктивному органу, который реже собирается и более контролируемый, хотят дать более «существенные полномочия». Было также мнение, что Всебелорусское народное собрание (аналог съезда КПСС) могут прописать в Конституции как орган, определяющий основные направления внутренней и внешней политики, а его Президиум (аналог Политбюро ЦК КПСС) — как руководящий государственный орган в период между съездами. А Лукашенко, соответственно, может стать главой Президиума.

Ранее сообщалось , что в этот раз на «народном вече» будут представлены конституционные изменения. Премьер-министр Роман Головченко заявил : отличие предстоящего народного собрания от предыдущих заключается в том, что на него будут выноситься не только вопросы социально-экономического развития страны, но и общественно-политического развития Беларуси.

ВНС, как планируется, пройдет 11−12 февраля.