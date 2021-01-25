Третья АЭС понадобится Беларуси через 20-25 лет - НАН

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Имеющихся на данный момент энергии и ресурсов через несколько лет будет уже недостаточно, об этом заявил председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков в эфире телеканала СТВ .

Он напомнил, что президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу - достичь Br100 млрд ВВП за счет увеличения примерно в два раза объемов производства.

"Сегодня у нас есть атомная станция, но через 3-5 лет этих мощностей уже будет не хватать. Поэтому мы видим очень правильную постановку задачи, что необходимо сейчас прорабатывать вопрос строительства следующей атомной станции (и мы действительно прорабатываем). Но через 20-25 лет я вижу необходимость и в третьей атомной станции", - сказал Гусаков.

По мнению председателя президиума НАН, Беларусь будет строить третью АЭС, потому что не остановится в развитии.

Гусаков обратил внимание, что сейчас складывается впечатление, что "с вводом атомной станции Беларусь будет якобы испытывать избыток электроэнергии".

"Я так не считаю. При развитии производств наукоемких и электроемких электроэнергии будет не доставать", - резюмировал он.

Строительство второй АЭС

Напомним, что о строительстве второй атомной электростанции ранее заявлял президент Беларуси. По его словам, это позволит стране покупать в России в два раза меньше газа.

Как ранее сообщал Sputnik, российская корпорация "Росатом" готова принять участие в строительстве второй атомной электростанции на территории Беларуси, если Минск примет такое решение. По данным Минэнерго, решение по этому вопросу будет принято в республике уже в текущем году.

Первая Белорусская атомная электростанция построена в агрогородке Ворняны, в 18 километрах от города Островец Гродненской области. Официальный запуск БелАЭС состоялся 7 ноября 2020 года с участием Лукашенко, который заявил, что Беларусь в этот день стала атомной державой.

Основной партнер по строительству АЭС — российская компания "Атомстройэкспорт". Предполагается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй - в 2022 году.

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