Помните, как ЦИК забросали жалобами на нерегистрацию Бабарико? Теперь хотят ввести изменения по обращениям

Источник материала: Tut.by

В Беларуси хотят ввести новшества по петициям, которые размещают на соответствующих сайтах, а также по письменным обращениям, которые носят массовый характер. К примеру, массовые обращения, как считают чиновники, могут нарушить «нормальное функционирование организаций».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Изменения с учетом практикоприменения намерены внести в Закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» от 18 июля 2011 года № 300-З. Это предусмотрено планом подготовки законопроектов на этот год. Новшества намерены подготовить к июню, а в ноябре представить на рассмотрение парламенту.

В обосновании к плану подготовки законопроектов на 2021 год (оно имеется в распоряжении редакции) указано, что внесение изменений «обусловлено необходимостью урегулирования порядка направления и рассмотрения коллективных электронных обращений».

Про петиции

«Законодательное закрепление возможности направления таких обращений в соседних странах и активное развитие информационных технологий привело к появлению в последние годы неофициальных интернет-ресурсов, целью которых является размещение обращений по актуальным для общества вопросам и дальнейшее их направление, как правило, в адрес государственных органов Беларуси», — говорится в обосновании к плану подготовки законопроектов на нынешний год.

Чиновники перечисляют минусы, которые видят в подобных петициях:

«Такие ресурсы не ставят своей целью идентифицировать лицо, которое подписывает петицию, что может привести к злоупотреблениям, например „накрутке“ подписей в целях создания видимости важности той или иной проблемы. Ряд иных проблем, таких как отсутствие фильтрации неуместных сообщений, необеспечение защиты персональных данных, отсутствие правового регулирования порядка рассмотрения органами власти петиций, получивших значительную поддержку, препятствует эффективной реализации гражданами права на обращение», — отмечается в обосновании.

И вот как поясняют необходимость внести изменения по подобным петициям:

«В этой связи законодательное урегулирование порядка направления петиций посредством сети Интернет имеет своей целью не только расширение форм участия общественности в управлении делами государства, но и также вынужденной необходимостью регулирования действий государства в ситуации правовой неопределенности».

Про массовые письменные обращения

Чиновники также хотят ввести изменения по массовым письменным обращениям.

«В рамках законопроекта предполагается урегулировать порядок работы с письменными обращениями, носящими массовый характер. В настоящее время такой порядок установлен только в отношении электронных обращений. Вместе с тем, как показала практика, возможно направление массовых обращений и в письменном виде, что может приводить к нарушению нормального функционирования организаций».

Власти также хотят ввести и другие изменения в законодательство по обращениям граждан и юрлиц «с учетом практики применения», но детали не раскрываются.

Уточним, что чиновники и сейчас практикуют размещение ответов на массовые обращения на сайтах госорганов. К примеру, летом 2020 года в Центральную избирательную комиссию поступили многочисленные обращения с жалобами на отказы в регистрации кандидатами в президенты Беларуси Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Речь про более 5 тысяч жалоб — заявления, которые подали как непосредственно лично в ЦИК, так и по почте, а также электронные обращения. Свой ответ на эти обращения ЦИК опубликовала у себя на сайте. Публикуя ответ на сайте, а не направляя его каждому обратившемуся, ЦИК ссылался на п. 7 ст. 25 Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц». Но в законе этот пункт касается только электронных обращений.

«В случае, если поступающие электронные обращения аналогичного содержания от разных заявителей носят массовый характер (более десяти обращений), ответы на такие обращения по решению руководителя государственного органа или иной государственной организации <…> могут размещаться на официальном сайте государственного органа или иной государственной организации в глобальной компьютерной сети Интернет без направления ответов (уведомлений) заявителям» (п. 7 ст. 25 Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц»).

В ЦИК такое решение объясняли тем, что поданные обращения — это «не много заявлений, а одно заявление, которое подало большое количество людей».

— Отправить более тысячи ответов уже на данный момент гражданам в трехдневный срок мы не можем. У нас нет персонала, — говорила Лидия Ермошина.

Через какие онлайн-площадки создают петиции белорусы

В Беларуси действует несколько онлайн-площадок для подачи петиций. Самые известные — международная change.org и белорусская petitions.by. Госорганы могут оставить без рассмотрения по существу петиции, подписанные на change.org, потому что они не соответствуют нашему законодательству: подписывая петиции, пользователи не оставляют свой адрес регистрации. Петиции на petitions.by белорусскому законодательству соответствуют, поэтому чиновники не могут их не рассмотреть. Но рассмотреть — это не значит выполнить.

И change.org, и petitions.by работают по одной схеме: пользователи создают петицию и публикуют ее, после чего под ней собирают подписи. Затем платформа направляет ее в госорган (как коллективное электронное обращение) и ждет ответа. Ответ госоргана направляется автору петиции.

Количество подписей под петицией юридически почти ни на что не влияет, потому что закон определяет коллективное обращение как обращение двух и более заявителей по одному и тому же вопросу. Количество влияет только в одном случае — когда подписей более 30. Тогда петиции рассматривают с выездом на место. Вообще, госорганы обязаны отвечать на любые обращения, независимо от количества граждан, их подписавших.

К примеру, в первую волну пандемии десятки тысяч белорусов через сайт change.org требовали ввести в стране карантин. В 2020-м также требовали через петицию отменить репетиции парада 9 Мая и проведение самого парада.