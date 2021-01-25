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Холдинги создали. На очереди - госкорпорации. В чем суть смены вывесок?
25.01.2021 10:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На днях в Минэкономики
Правительство Беларуси
Министр экономики Александр Червяков
Чиновники уже отработали перспективы по первой пилотной госкорпорации сельхозмашиностроения, которая объединит порядка 30 предприятий с общим объемом выручки более 3 миллиардов рублей. Планируется, что она станет значимым игроком на мировом рынке сельскохозяйственной техники.
Какие заводы и на каких основаниях войдут в состав госкорпораций, узнать в Минэкономики не удалось.
Премьер-министр Роман Головченко
— Пока все считаем и экономически, и юридически, как это будет выглядеть. По сути, это дальнейший более глубокий шаг по сравнению с холдингами. Это более высокая степень интеграции, — отметил он. — Но надо время, чтобы полностью оценить весь масштаб и принять правильные управленческие решения. Это не то чтобы какое-то спасение или единственный вариант, но мы пока видим, что это движение в правильном направлении с точки зрения определения потенциала предприятий (технологических, инженерных, маркетинговых возможностей).
Преимущество корпораций еще и в том, считает премьер, что они смогут брать большие кредиты.
— Согласитесь, разное отношение к структуре с активами, условно говоря, из 30 предприятий или одно из этих предприятий. Чтобы производить инвестиции, в том числе в расширение производства, нам нужны ресурсы, в том числе кредитные. Поэтому большие ресурсы можно привлекать большим предприятием, — сказал Головченко.
Первая госкорпорация не состоялась
Стоит сказать, что реализация пилотного проекта по созданию государственной корпорации была начата после заключения профильного меморандума между правительством Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития в 2017 году. Первую госкорпорацию хотели создать в 2019 году на базе предприятий Госкомитета по имуществу — ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор», ГО «Белресурсы» — управляющая компания холдинга «Белресурсы» и «Институт недвижимости и оценки». Новой структуре планировали передать полномочия ГКИ по управлению активами этих предприятий. По сути, речь шла о том, что госкорпорации могут стать инструментом по разделению функций государства как собственника и как регулятора.
— Этот процесс необходимо опробовать на базе нескольких конкретных структур и посмотреть, соответствует ли он нашим реалиям, дает ли эффект и надо ли масштабировать дальше, —
По информации TUT.BY, этот проект не получил поддержки в ряде госорганов. Новый состав правительства решил иначе взглянуть на госкорпорации.
— В принципе, такая форма организации деятельности, как госкорпорации, существует в разных странах. Китай, Россия, чеболи в Южной Корее и так далее. В Беларуси больше на слуху «Росатом», «Ростех», «Роскосмос», «Роснано», «Алмаз-Антей» и другие, — рассуждает в беседе с TUT.BY бывший высокопоставленный чиновник Беларуси. — Россия более десяти лет назад пошла по пути создания крупных госкорпораций, отвечающих за развитие ключевых секторов экономики — машиностроение, военпром, космос, энергетика. Государство, имея нефтегазовую ренту, может позволить вливать ресурсы в масштабные проекты госкорпораций. Беларусь — это не тот случай. Хотя, например, в ту же деревообработку были вложены колоссальные средства, но большой отдачи нет. И то, что сейчас декларируется, какие сектора анонсируются — «пищевка», машиностроение, легпром, деревообработка, — похоже на оптимизацию управления крупными госпредприятиями, сокращение издержек везде, где это возможно. Но не более того. Есть убеждение, что наши госпредприятия крутые и конкурентоспособные не только в России, просто надо провести косметические правки, и точно все попрет, мы станем ведущими игроками на мировом рынке. Но такие посылы звучали 10 лет назад, когда бросились создавать холдинги. Что с того, что производственные объединения стали называться холдингами? Сейчас холдинги объединят в корпорации… Замена вывесок не решит проблем. Нужны кардинальные решения.
Холдинготерапия не помогла
Более 10 лет назад власти провозгласили задачу создания холдингов практически во всех отраслях экономики. В правительстве рассчитывали, что новообразования позволят оптимизировать производственные затраты (единые товаропроводящая сеть и оптовые закупки), расширить сферу деятельности, найти новые рынки, снизить налоговую нагрузку, а централизация инвестиций — эффективно управлять модернизацией предприятий, что повысит их конкурентоспособность. С помощью таких действий власти пытались спасти и потенциальных банкротов.
«В мире побеждает тот, кто имеет многопрофильное производство и большие объемы выпуска продукции. Я вижу большие перспективы в холдинговых структурах», —
Однако спустя два года премьер
Постепенно тема холдингов сошла на нет, хотя их продолжали создавать. По данным на начало 2020 года, в Беларуси было зарегистрировано 93 холдинга, 55 из них — с участием государства. Но особого энтузиазма и позитивных реляций на эту тему давно не слышно. Финансовые результаты многих промышленных предприятий далеки от идеала.
Чтобы придать импульс работе холдингов, в прошлом году Минэкономики
Холдингам обещали отменить избыточное регулирование, ввести запрет на вхождение в органы управления более двух представителей государства. Руководителям холдингов хотели дать право на годовые бонусы в размере 12−15 окладов за счет чистой прибыли. В проекте документа была прописана возможность формирования централизованного фонда за счет отчислений из прибыли участников холдинга (после уплаты всех обязательных платежей) с дальнейшим целевым использованием таких средств в рамках холдинга.
Однако этот документ не получил одобрения.
Тем временем правительство запланировало создание еще одного холдинга на 2021 год. Речь идет о «Белорусской стекольной компании», которая объединит «Гомельстекло», «Стеклозавод «Неман», «Гродненский стеклозавод», «Белмедстекло». Декларируется, что за пятилетку производство листового стекла вырастет в 1,4 раза, бутылок — более чем в 2 раза, ампул — в 3,6 раза. Стоит надеяться, что до 2025 года заводы нарастят не только объемы производства, но и станут прибыльными.
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