Холдинги создали. На очереди - госкорпорации. В чем суть смены вывесок?

Источник материала: Tut.by

На днях в Минэкономики представили проект программы социально-экономического развития Беларуси до 2025 года. Одной из ключевых задач названо повышение эффективности промышленных предприятий путем создания государственных корпораций. Стоит ли за этим нечто большее, чем попытка оздоровить крупные заводы, неизвестно. Десять лет назад под видом оптимизации бизнес-процессов была предложена холдинготерапия.



Источник: transparency.org.ru

Правительство Беларуси планирует в 2021 году создать семь государственных корпораций: по одной — в сфере сельскохозяйственного машиностроения, производства транспортных средств и легкой промышленности, по две — в сфере пищевой и деревообрабатывающей промышленности. Предлагается объединение в госкорпорациях более 100 предприятий, составляющих более 7% от объема промышленного производства и обеспечивающих около 13% занятых.

Министр экономики Александр Червяков пояснил , что создание госкорпораций позволит «объединить ресурсы и сократить издержки, по-новому решать вопросы с финансовым оздоровлением ряда организаций», а также «повысить отдачу от государственных активов, в первую очередь за счет совершенствования системы управления ими».

Чиновники уже отработали перспективы по первой пилотной госкорпорации сельхозмашиностроения, которая объединит порядка 30 предприятий с общим объемом выручки более 3 миллиардов рублей. Планируется, что она станет значимым игроком на мировом рынке сельскохозяйственной техники.

Какие заводы и на каких основаниях войдут в состав госкорпораций, узнать в Минэкономики не удалось.

Премьер-министр Роман Головченко пояснил , что вопрос создания госкорпораций еще прорабатывается, окончательное решение еще не принято.

— Пока все считаем и экономически, и юридически, как это будет выглядеть. По сути, это дальнейший более глубокий шаг по сравнению с холдингами. Это более высокая степень интеграции, — отметил он. — Но надо время, чтобы полностью оценить весь масштаб и принять правильные управленческие решения. Это не то чтобы какое-то спасение или единственный вариант, но мы пока видим, что это движение в правильном направлении с точки зрения определения потенциала предприятий (технологических, инженерных, маркетинговых возможностей).

Преимущество корпораций еще и в том, считает премьер, что они смогут брать большие кредиты.

— Согласитесь, разное отношение к структуре с активами, условно говоря, из 30 предприятий или одно из этих предприятий. Чтобы производить инвестиции, в том числе в расширение производства, нам нужны ресурсы, в том числе кредитные. Поэтому большие ресурсы можно привлекать большим предприятием, — сказал Головченко.

Первая госкорпорация не состоялась

Стоит сказать, что реализация пилотного проекта по созданию государственной корпорации была начата после заключения профильного меморандума между правительством Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития в 2017 году. Первую госкорпорацию хотели создать в 2019 году на базе предприятий Госкомитета по имуществу — ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор», ГО «Белресурсы» — управляющая компания холдинга «Белресурсы» и «Институт недвижимости и оценки». Новой структуре планировали передать полномочия ГКИ по управлению активами этих предприятий. По сути, речь шла о том, что госкорпорации могут стать инструментом по разделению функций государства как собственника и как регулятора.

— Этот процесс необходимо опробовать на базе нескольких конкретных структур и посмотреть, соответствует ли он нашим реалиям, дает ли эффект и надо ли масштабировать дальше, — говорил в феврале 2020 года тогдашний глава ГКИ Андрей Гаев.

По информации TUT.BY, этот проект не получил поддержки в ряде госорганов. Новый состав правительства решил иначе взглянуть на госкорпорации.



Фото: atomic-energy.ru

— В принципе, такая форма организации деятельности, как госкорпорации, существует в разных странах. Китай, Россия, чеболи в Южной Корее и так далее. В Беларуси больше на слуху «Росатом», «Ростех», «Роскосмос», «Роснано», «Алмаз-Антей» и другие, — рассуждает в беседе с TUT.BY бывший высокопоставленный чиновник Беларуси. — Россия более десяти лет назад пошла по пути создания крупных госкорпораций, отвечающих за развитие ключевых секторов экономики — машиностроение, военпром, космос, энергетика. Государство, имея нефтегазовую ренту, может позволить вливать ресурсы в масштабные проекты госкорпораций. Беларусь — это не тот случай. Хотя, например, в ту же деревообработку были вложены колоссальные средства, но большой отдачи нет. И то, что сейчас декларируется, какие сектора анонсируются — «пищевка», машиностроение, легпром, деревообработка, — похоже на оптимизацию управления крупными госпредприятиями, сокращение издержек везде, где это возможно. Но не более того. Есть убеждение, что наши госпредприятия крутые и конкурентоспособные не только в России, просто надо провести косметические правки, и точно все попрет, мы станем ведущими игроками на мировом рынке. Но такие посылы звучали 10 лет назад, когда бросились создавать холдинги. Что с того, что производственные объединения стали называться холдингами? Сейчас холдинги объединят в корпорации… Замена вывесок не решит проблем. Нужны кардинальные решения.

Холдинготерапия не помогла

Более 10 лет назад власти провозгласили задачу создания холдингов практически во всех отраслях экономики. В правительстве рассчитывали, что новообразования позволят оптимизировать производственные затраты (единые товаропроводящая сеть и оптовые закупки), расширить сферу деятельности, найти новые рынки, снизить налоговую нагрузку, а централизация инвестиций — эффективно управлять модернизацией предприятий, что повысит их конкурентоспособность. С помощью таких действий власти пытались спасти и потенциальных банкротов.



Фото: parade.by

«В мире побеждает тот, кто имеет многопрофильное производство и большие объемы выпуска продукции. Я вижу большие перспективы в холдинговых структурах», — говорил в начале 2012 года премьер-министр Михаил Мясникович. Кроме того, он полагал, что для инвесторов белорусские холдинги будут более привлекательными, чем отдельные предприятия, и грезил идеей их интеграции с транснациональными компаниями. «За вхождением наших холдингов в транснациональные корпорации — будущее», — был уверен Мясникович.

Однако спустя два года премьер отметил , что холдинги «реально пока еще не заработали». В качестве причины был назван неправильный подход к их созданию — зачастую речь шла лишь о механическом объединении нескольких предприятий.

Постепенно тема холдингов сошла на нет, хотя их продолжали создавать. По данным на начало 2020 года, в Беларуси было зарегистрировано 93 холдинга, 55 из них — с участием государства. Но особого энтузиазма и позитивных реляций на эту тему давно не слышно. Финансовые результаты многих промышленных предприятий далеки от идеала.

Чтобы придать импульс работе холдингов, в прошлом году Минэкономики подготовило проект указа «О создании и деятельности холдингов». Ключевой проблемой, которую пока не удается решить холдингам, находящимся под патронажем государства, остаются взаимоотношения с курирующими их госорганами. Авторы проекта указа объясняли это «верностью [госорганов] своим традициям управления». «Создание холдингов с управляющими компаниями, на плечи которых госорганы должны были переложить всю тяжесть функций хозяйственного управления, не мешает им вмешиваться не только в деятельность управляющих компаний, но и в деятельность дочерних, например доводить до «дочек» показатели или оставлять за собой право согласовывать кандидатуры их руководителей», — говорилось в обосновании к проекту.

Холдингам обещали отменить избыточное регулирование, ввести запрет на вхождение в органы управления более двух представителей государства. Руководителям холдингов хотели дать право на годовые бонусы в размере 12−15 окладов за счет чистой прибыли. В проекте документа была прописана возможность формирования централизованного фонда за счет отчислений из прибыли участников холдинга (после уплаты всех обязательных платежей) с дальнейшим целевым использованием таких средств в рамках холдинга.

Однако этот документ не получил одобрения.

Тем временем правительство запланировало создание еще одного холдинга на 2021 год. Речь идет о «Белорусской стекольной компании», которая объединит «Гомельстекло», «Стеклозавод «Неман», «Гродненский стеклозавод», «Белмедстекло». Декларируется, что за пятилетку производство листового стекла вырастет в 1,4 раза, бутылок — более чем в 2 раза, ампул — в 3,6 раза. Стоит надеяться, что до 2025 года заводы нарастят не только объемы производства, но и станут прибыльными.