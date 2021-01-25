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Как выглядит промышленность страны в цифрах? Срез истории за 20 лет

25.01.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Промышленность. Эта отрасль экономики является одним из драйверов белорусского государства. В разные годы перед промышленниками ставились конкретные задачи: рост производительности труда, диверсификация экспорта, внедрение инноваций. 
Как выглядит промышленность страны в цифрах? Срез истории за 20 лет.

 
 
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Промышленность. Эта отрасль экономики является одним из драйверов белорусского государства. В разные годы перед промышленниками ставились конкретные задачи:...
 
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