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Как выглядит промышленность страны в цифрах? Срез истории за 20 лет
25.01.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПромышленность. Эта отрасль экономики является одним из драйверов белорусского государства. В разные годы перед промышленниками ставились конкретные задачи: рост производительности труда, диверсификация экспорта, внедрение инноваций.
Как выглядит промышленность страны в цифрах?
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Промышленность. Эта отрасль экономики является одним из драйверов белорусского государства. В разные годы перед промышленниками ставились конкретные задачи:...
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